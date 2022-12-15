降低溫排 聯合利華將在歐洲推出電池動力冷凍拖車

聯合利華 (UL-US) 計劃 2023 年下半年在整個歐盟推出由電池而非柴油驅動的冷藏拖車，因為這家消費品巨頭希望減少排放和能源成本。

這家英國業者是冰淇淋的主要銷售商，其目標是到 2039 年實現淨零排放，而飆升的汽油和柴油價格為減少其使用提供了額外的理由。

該公司負責冰淇淋業務的資深人士克洛斯 (Matt Close) 說，「我們希望盡可能多地降低系統成本。」聯合利華生產的冰淇淋品牌包括 Ben & Jerry"s、Walls 和 Cornetto。

他說，「如果能夠大規模推廣，不用柴油拖車來保持食物低溫將很重要。」

他表示，能源是聯合利華價值數十億歐元冰淇淋業務的最大成本，並補充說，目前能源價格波動太大，無法估算潛在的節省成本。

克洛斯表示，「我們正在尋找的是可以永續性商業化的交叉點，這就是聯合利華 CEO 喬普 (Alan Jope) 經常提到的內容。

他說，「我們可以繼續努力，到 2039 年實現淨零排放，並以商業最高效的方式實現；這個想法對聯合利華來說確實是最佳選擇。」

今年稍早時，該公司結束了在荷蘭進行的為期 9 個月的溫控運輸測試，用零排放電池驅動原型車取代四輛拖車中的柴油製冷。

該系統可將貨物冷藏在低至 -25°C（77°F）的溫度下；經過測試可完全使用再生電力運作。

該公司表示，如果成功，每輛拖車每年最多可減少 25 噸二氧化碳排放，每輛汽車的空氣質量效益相當於每年停用 70 輛乘用車。