經濟部新春團拜 王美花盤點今年工作重點

經濟部今 (30) 日舉行新春團拜活動，部長王美花也對同仁致詞勉勵，談及大環境，坦言面臨的挑戰很多，依國際大局勢判斷，上半年不會太好、下半年則要看會不會反轉，而經濟部今年業務重點延續去年，將聚焦在供應鏈重組下維持競爭力、中小企業、服務業、基礎設施、投資台灣等。

王美花說，台灣最厲害的產業、亮點包含半導體、電動車、5G、低軌衛星等，在整體國際大局勢下，產業正面臨供應鏈重組、國際間緊張情勢等，經濟部要持續協助產業強化競爭力，並讓台灣持續被國際看見，此外，中小企業同樣關鍵，將努力使中小企業轉型抵抗、降低景氣劇烈波動。

服務業也是經濟部管轄的重要一環，王美花指出，會與商業司等討論如何以更創新的作法提升服務業薪資、拉高服務環境等。

在基礎設施布建上，王美花表示，水電、再生能源、低碳發展都是今年重點，尤其今年南部水情不佳，同時在整個國際局勢下，不論是台商持續投資台灣、國際大廠來台投資或行銷台灣等，都還有許多工作要做。

經濟部今年也還有再生能源法、礦業法修正等，而產創條例 10 條之 2 子法等也正與財政部協商討論中，值得注意的是，王美花說，未來可能會有越來越多的政治題，提醒同仁要持續努力合作、應對。

王美花也對經濟部同仁表示，自己擔任部長超過兩年半時間，很開心能與經濟部團隊的大家共事，也感謝團隊即使工作業務忙碌、甚至常常有很多須即時回應的議題等，都努力把事情陸續完成，並讓大家看到經濟部對產業、國家、民生的貢獻。