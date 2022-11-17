〈台版晶片法案〉王美花：租稅優惠不限台資企業 電動車、5G相關也適用

行政院會今 (17) 日通過有台版晶片法案之稱的產業創新條例 10 條之 2 修正草案，經濟部長王美花表示，前瞻研發及購入設備的投抵優惠不限台資企業，外商對台灣產業有貢獻符合條件也可來申請，除了半導體外，電動車、5G、低軌衛星等相關業者，也都可適用。

王美花表示，與財政部多次討論後，決議在現有的規範下用租稅優惠方式，給予產業支持，因此，適用要件須研發費用達一定規模、研發密度達一定規模，細則將另以子法訂之，不過，明年稅率至少 12% 為基礎，預計 2024 年再隨同 OECD 國家作法基礎稅率上升至 15%，這部分有但書，要看 OECD 的實施狀況，也有可能延後。

王美花進一步指出，產創條例 10 條之 2 租稅優惠並不限制在半導體產業，只要攸關下世代關鍵技術的產業、且居國際供應鏈關鍵地位，都可以來申請，例如與電動車、5G、低軌衛星相關。

針對申請資格的部分，王美花強調，我們重視的是在台灣研發，對台灣的產業有貢獻，並沒有限制只有台資企業能申請，若是外商在台灣設立的子公司也可以適用租稅優惠獎勵。

王美花表示，世界各國近年都搶著祭出補助優惠，來強化半導體競爭，主要原因就是在疫情期間缺少車用晶片，各國發現幾萬元的汽車少了幾百元的晶片，對汽車產業造成這麼大的影響，其次，半導體又是各項科技進步的關鍵零組件，而且技術非常困難，因此，各國都發現有了半導體對產業不斷鏈是這麼的重要，紛紛提出高額補貼。

其中，美國晶片法案匡列 390 億美元補助建廠或半導體設備，每案最高 30 億美元，半導體業者建廠及設備投資抵減率 25%；日本提出半導體復興計劃，匡列 6000 億日圓補助半導體業者建廠，設備費用 50% 補貼；韓國的 K 半導體戰略，著重發展半導體、電動車電池及疫苗，大企業最高享 40% 的研發投抵及 10% 的設備投抵。

王美花指出，就台灣來說，雖來我們半導體技術在全球已經居於領先地位，但是面臨許多競爭者進入，仍要保持領先並再突破，發展下世代關鍵技術，因此，政府勢必要拿出可行方案。