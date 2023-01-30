〈國銀利率創高〉勒緊褲帶借錢過年？12月週轉金貸款竟破兆元創新高

中央銀行今 (30) 日公布去年 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，不僅房貸、資本支出和週轉金貸款利率均衝上 7 年來新高，週轉金貸款金額更衝破 1 兆元大關，創單月新高紀錄。

12 月週轉金貸款達 1 兆 941 億元，是 1994 年 7 月有統計以來最高，央行解釋，通常週轉貸款需求高，反映景氣下滑所需融通資金較多。

但央行強調，週轉金貸款衝高不代表現階段景氣下滑狀況是史上最差，部分因素是今年農曆年節提早到來，使個人和企業資金調度均提前湧現，同時，也觀察到企業提前做財務規劃。

央行進一步說明，通常景氣上升時，企業業務擴張也需要很多週轉金，因此，影響週轉金需求的原因有很多，不直接解讀為景氣大幅走弱，至於季節性因素影響有多大，要觀察 1 月之後的市場週轉狀況。

另一方面，據央行統計，去年 12 月資本支出貸款利率 2.207%，創 2015 年 12 月以來新高，週轉金貸款利率 1.696%，也創 2015 年 7 月以來新高，而房貸利率達 1.864% 則是 2016 年 1 月來新高，均反映央行去年啟動升息，銀行利率逐步向上調整。

央行表示，各類貸款因央行調升基準利率，均較 11 月上升。