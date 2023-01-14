分析師：蘋果MicroLED螢幕部分零件供應與組裝 可能繼續仰賴LG

即使傳出蘋果計劃明年底開始讓旗下行動裝置改用自家客製化螢幕，面板供應鏈顧問公司 (DSCC) 執行長 Ross Young 認為，蘋果不會包辦整個製作過程，部分零件供應和組裝作業還是可能繼續仰賴 LG Display。

彭博本周報導，蘋果打算 2024 年底開始在 iPhone 和 Apple Watch 上改用自家設計的面板，並把最高階的 Apple Watch 螢幕從 OLED 升級為 MicroLED，長期目標是減少對三星或 LG 等供應商的依賴。

不過，根據 Young 的說法，LG Display 正在為下一代 Apple Watch 生產一小部分的 MicroLED 零件。

他周五 (13 日) 推文表示，LG Display 有一條小型的 MicroLED 背板 (backplane) 產線，預估 2024 年開始投產，這條產線可能也會用來幫蘋果組裝 Apple Watch 的 MicroLED 螢幕。

他認為，蘋果不會自己包辦整個生產過程，至少在初期不會這麼做。

Young 本周稍早披露，蘋果將在 2025 年春天發布搭載 MicroLED 螢幕的 Apple Watch，比其他分析師預估的 2024 年還要更晚。