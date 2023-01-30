盤中速報 - 康舒(6282)股價大漲至32.55元，漲幅達9.78%

康舒(6282-TW)30日09:07股價上漲2.9元，報32.55元，漲幅9.78%，成交11,422張。
康舒(6282-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發設計、製造及銷售。
近5日股價上漲0%，台灣加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,767 張
- 外資買賣超：-2,357 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：-403 張
- 融資增減：-246 張
- 融券增減：-45 張
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