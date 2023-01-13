〈新金寶集團尾牙〉集團企業生育一胎發6.6萬元 迄今發出近3.4億元

新金寶集團今 (13) 日睽違三年再度舉行年度實體尾牙，席開 406 桌創新高，表演嘉賓邀請到知名樂團八三夭、歌手韋禮安等，集團董事長許勝雄會前也分享集團生育補助政策成果，自 2011 年累計至去年底，整個集團企業已發出超過 3 億 3858 萬元的獎金。

許勝雄表示，2011 年意識到社會出現少子化、老齡化現象，認為將造成國安問題，因此在集團公司仁寶 (2324-TW)、金寶 (2312-TW)、康舒 (6282-TW) 等推行員工生育補助計畫，每一胎補助 6.6 萬元，後續也引領其他企業、社會團體跟進。

統計至去年底，許勝雄說，仁寶集團從 2011 年以來發出 3720 位新生兒生育獎勵，金仁寶也有 1410 位新生兒生育獎勵，累計整個集團企業發出 5130 位新生兒生育獎勵，平均每年有 400-500 位，發出近 3 億 3858 萬元，也樂見同仁們共同面對少子化、老齡化問題，此外，許潮英基金會也持續關懷弱勢小朋友。

新金寶集團旗下金寶、康舒、泰金寶 - DR(9105-TW) 今日在南港展覽館睽違三年舉辦實體年度尾牙，席開 406 桌，參加人數約為 4060 人，最大獎為 10 萬元，總獎金則高達 888.6 萬元，表演嘉賓則邀請到藝人八三夭、韋禮安、曾沛慈、魏嘉瑩等。