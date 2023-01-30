【袁志峰專欄】港股超買，建議減持

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1) 股市前景

上周五港股繼續做好，成交減少，恒指再創近 11 個月新高，南向資金暫停交易。今月以來，恒指累漲 14.7%，9 天相對強弱指數升至 86 的超買區，短期上升空間有限。今周市場焦點是周四公布的美聯儲議息結果，假若不及預期，可能引發港股技術調整。中長線而言，港股前景仍然正面，主要下行風險是美股下跌。

2) 上日中港股市況總結

上周五恒指高開 48 點，早段冲高回落，最多曾漲 134 點至 22701 點，隨後倒跌 83 點，午後穩步回升，收報 22688 點，升 122 點或 0.5%，創近 11 個月新高。成交額按日減 19% 至 973 億元，12 月份日均成交額 1353 億元。港股通南向交易暫停。全星期兩個交易日計算，恒指升 2.9%，恒生科指升 5.4%。

恒指升 0.5%，藍籌股 47 升 27 跌 2 持平。碧桂園 (2007) 及龍湖集團 (960) 漲逾 6% 及 4%，為表現最佳藍籌。其次是金沙中國 (1928) 及創科實業 (669) 升 4% 及 3%。周大福 (1929)、比亞迪 (1211) 及京東 (9618) 升逾 2%。碧桂園服務 (6098) 及中國海外發展 (688) 升 2%。李寧 (2331)、安踏體育 (2020)、中海油 (883) 及中石化 (386) 升逾 1%。信義光能 (968)、中升控股 (881) 及聯想 (992) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。新奥能源 (2688)、海爾智家 (6690) 及友邦保險 (1299) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.0%，收報 4813 點，成份股 19 升 11 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 及京東 (9618) 升逾 2%，美團 (3690)、快手 (1024) 及百度 (9888) 升逾 1%。商湯 (20) 漲 20%，為表現最佳成份股。平安好醫生 (1833) 及金蝶國際 (268) 升逾 2%，理想汽車 (2015) 及萬國數據 (9698) 升 2%。蔚來 (9866) 跌逾 2%，為表現最差成份股。其次是聯想 (992)、瑞聲科技 (2018) 及京東健康 (6618) 跌 2%。

板塊方面，內房、物管及水泥股跑贏大市，漲幅居前。華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 漲逾 5% 及 4%。合生創展 (754)、雅居樂 (3383) 及綠城中國 (3900) 升逾 2%。新城悅服務 (1755)、綠城服務 (2869) 及融創服務 (1516) 升 2%-5%。光伏、家電及航空股逆市下跌。信義光能 (968)、協鑫科技 (3800) 及福萊特玻璃 (6865) 跌逾 2%。國美零售 (493) 跌逾 6%。國航 (753) 及南方航空 (1055) 跌逾 2% 及 1%。

春節假期，A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國計劃把先進太陽能硅片的關鍵製備技術，納入限制出口技術目錄。分析指此舉是為了保持中國在太陽能製造領域的主導地位，屬合理舉動，但預期中國太陽能硅片製造商會反對完全禁止大尺寸硅片出口的做法。(信報)

美國去年 12 月份個人開支下降 0.2%，符合預期，經物價調整後的實質開支減少 0.3%，期內聯儲局重視的通脹指標核心個人消費開支平減指數 (Core PCE) 按年升幅由 11 月的 4.7% 放慢至 4.4%，同樣符預期，整體 PCE 按年升幅放緩至 5%，均創 2021 年底以來最慢增速。(信報)

4) 個股訊息

滙控 (5) 股價由去年 10 月低位 38.5 元，回升至周五最高的 58.25 元，累漲超過五成，14 天相對強弱指數 (RSI) 攀抵 90 的超買區，據彭博資料，屬 1986 年以來最高水平。滙控股價周五收報 57.95 元，升 0.1%。(信報)

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