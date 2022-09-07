現在不是真便宜！大摩：隨能源危機加劇 歐股恐再跌15%

摩根士丹利警告，歐股當前可能看起來很便宜，但隨著該地區能源危機加劇，恐怕還會再跌 15%。

摩根士丹利首席歐洲股票策略師 Graham Secker 表示，即使經濟衰退可能性日漸上升，但目前歐股交易仍反映明年獲利將成長。

戰爭和能源危機已嚇壞歐洲市場，導致歐股今年來跌逾 25%。按目前情況，高盛分析師預計，到明年年初歐洲電費將是 2021 年水準的 3 倍，令能源費用總計增加 2 兆美元，或在 GDP 中佔比 15%。

目前各國政府已有計畫介入的跡象，以協助消費者和企業撐過能源通膨，這類政府行動有時可令股價再次飆升，但 Secker 告誡投資者，未來痛苦更多，不宜過早進場。

由來自 15 個國家的企業組成的 MSCI 歐洲指數，其預估本益比 (P/E) 目前為 11.5，低於 13.5 的歷史比率。

Secker 周二表示，分析師普遍對今年和明年獲利共識仍然過高。他認為該估值將會下降，且本益比會下降至 10 的低水準，這是顯著下降，但仍高於上一回經濟衰退時本益比 8 的紀錄。

Secker 認為，歐洲已「瀕臨經濟衰退」，且正踏入更加艱困的時期，「我們將進入經濟數據最疲軟的 6 個月，且隨著未來幾個月的發展，我們將處於經濟衰退之中。」

Secker 表示，分析師平均預計今年歐洲獲利增長 17%，明年增長 2%，而摩根士丹利預期今年增長 12%，明年萎縮 10%。

當局可能改變歐洲發展軌跡，但當前有多項首要之務而手段卻有限。經濟碰壁之際，歐洲央行正試圖減緩通膨。

「實際上，歐洲央行正在加速收緊貨幣政策，導致經濟更大幅度放緩。雖著能源通膨目前達到數兆美元，這金額太龐大，各國政府也難以全部噎下。」Secker 說。

對於股票而言，這種環境通常不會讓利潤率或估值擴大。

Secker 補充，利率上升基本上意味著本益比下降，「全球皆然，20 年或 25 年來一直是如此。倘若資本的成本上升，股票估值就很難上升，目前全球都可見同樣情形。事實上，歐洲已經相當晚才升息了，現在正努力趕上。」

歐股最終會跌到真的能令人撿便宜的水準，但這可能還要再過幾個月。

「未來幾個月，我們會出現一些有趣的切入點，如果一切進一步正確發展，我想，我們會在某一些時點更替一些更加的週期性股票，但就目前而言，我們只想相當謹慎看待。

」Secker 說。