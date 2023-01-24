禮來公司投資4.5億美元擴大生產糖尿病藥物產能

禮來公司 (Eli Lilly and Co)(LLY-US) 周二 (24 日) 表示計畫再投資 4.5 億美元，以擴大其在北卡羅來納州 Research Triangle Park 工廠的製造能力，以支持對其主要糖尿病藥物不斷增加的需求。

該公司一直在努力滿足對 Trulicity 和 Mounjaro 藥物的高需求，特別是由於為每種藥物生產多種不同容量劑型。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 上個月將這兩種藥物加入到其面臨短缺的藥物清單中。

該公司已經計畫今年將腸促胰島素的產能提高一倍；腸促胰島素是 Trulicity 和 Mounjaro 所屬的糖尿病藥物類別。

禮來公司製造業務總裁埃爾南德斯 (Edgardo Hernandez) 在聲明中表示：「我們可望實現在 2022 年 11 月發布的目標，即到今年年底將腸促胰島素產能翻一倍，這項投資是確保更多患者將來能夠獲得所需藥物的關鍵。」

自 2020 年以來，這家製藥商已承諾投入約 40 億美元用於北卡羅來納州的新生產設施，其中 17 億美元用於開發和擴建其位於 Research Triangle Park 的場地。

截至去年 9 月 30 日 Trulicity 的銷售額為 55 億美元，但該公司和投資者將希望寄託在 Mounjaro 上以推動未來增長。

Mounjaro 於去年 5 月被批准用於治療糖尿病，該公司預計今年將獲得批准治療肥胖症，這是一塊更大的市場。競爭對手 Novo Nordisk 生產的藥物 Wegovy 也正面臨供應問題，這家丹麥製藥商也在努力提高其製造能力。