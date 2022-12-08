〈信邦法說〉配合客戶分散生產風險 歐美台三地同步擴產

線束大廠信邦 (3023-TW) 董事長王紹新表示，因應未來需求及配合客戶分散生產風險，將持續擴大台灣、歐洲及美國等中國以外地區產能，預計明年上半年將陸續到位。

王紹新指出，雖然中國封控並沒有影響公司位桐城及江陰廠區的生產出貨，但還是影響供應鏈料況，加上美中貿易摩擦、科技角力下，客戶也希望增加中國以外的產能，以分散風險。

信邦全球廠區布局來看，中國桐城二廠主要生產工業機器應用、江陰五廠則是車用為主；台灣苗栗生產半導體、工控，正在規劃五廠，歐洲匈牙利及美國俄亥俄州的工廠也都將擴產。

王紹新進一步指出，雖然在歐洲、美國建置產能以及生產成本較中國高，但客戶也願意協助分擔部分成本，且客戶希望增加中國以外的產能已是趨勢，未來也會持續配合。

除既有廠區擴大規模外，信邦也評估墨西哥設廠的可行性，但王紹新直言，考量當地人力語言溝通，應該不會那麼快實現。而因應產品少量多樣特性，以及勞動力短缺跟人力成本上漲，信邦也積極提升自動化比例，並強化物料管控提升生產彈性。

信邦全球生產比重方面，中國 49%、台灣 7%、歐洲 6%、美國 25%、東亞 11%、非洲等其他 2%。但以銷售的市場來看，外銷歐美合計約 6 成。