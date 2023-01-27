〈兔年產業景氣前瞻〉高速傳輸需求走揚 CCL廠營運將重拾成長動能

2022 年 PCB 上游的銅箔基板 (CCL) 廠在市場需求疲弱的不利因素之下，營收多呈現衰退，但預期在第二季之後，隨著庫存去化及新產品相繼推出，營運可望重回成長之路，主要動能來自於包括 5G 裝置及高速傳輸需求的走揚。

同時，CCL 廠除在兩岸的擴產、切入載板材料及赴東協國家設廠等因素，都在爲後續的持續成長建立基礎。

聯茂 (6213-TW)2022 全年營收 291.26 億元，年減 10.45%，爲歷年營收次高。中國江西第三期產能，將如期於 2022 年第四季起陸續開出，預期 2023 年第三季全數擴建完成，第三期整體規模為銅箔基板月產能 120 萬張，完成後江西廠產能倍增到 240 萬張；同時，聯茂並已確立赴泰國投資設廠。

聯茂指出，市場產品走向高頻、高速傳輸的趨勢確立，並帶動材料升級需求，高階車用、高階伺服器是帶動 2023 年營運回溫動能；此外下一代 PCIe Gen 5 伺服器新平台小量出貨，今年第二季起需求放量更顯著，預期第一季淡季為全年谷底，第二季開始受惠新產品發酵，營運將逐漸加溫。

台光電 (2383-TW) 積極搶攻伺服器、網通等產品 CCL 需求，2022 年營收 386.7 億元、年增 0.45%，仍創歷史新高。

台光電認為，基礎建設網通類產品將是重要成長動能，資訊傳輸的速度及品質要求只會愈來愈高，因此企業產品規格升級趨勢不變，受惠於此商機，台光電預期在伺服器新平台、400G 交換器等產品 CCL 市占將較上一代產品大幅成長，同時 5G 手機滲透率也會持續提升，對未來營運維持成長信心依舊。

台光電及聯茂提升營運的腳步大致確立，除在兩岸的擴產及赴東協國家設廠外，兩者都將在台擴大對於高速成長期的 ABF 等載板材料建置產能，替代進口，也都爲後續成長挹注成長動能。

騰輝 (6672-TW) 去年營收衰退 26.91%，但騰輝認為，雖然國際政經局勢尚不明朗，但隨著各國邊境解封、中國防疫鬆綁，中國確診高峰預計可望在春節過後趨緩，後疫情市場發展正向看待。另外，汽車供應鏈缺料逐漸緩解、全球航空及消費有望復甦、以及軍工航太市場仍持續受惠主要國家國防預算增加，都提供營運回溫的動能。