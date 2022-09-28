聯茂7月以來共砸14億元買回2萬張庫藏股 占股本5.22%

PCB 上游銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 今年第二度執行買回 1 萬張庫藏股，今 (28) 日提前執行完畢，合計今年 7 月 9 日以來，就執行兩次庫藏股買回，共砸 14 億元，持有 2 萬張庫藏股，占股本 5.22%，平均買回每股價格爲 69.98 元。

聯茂今天股價收 60.1 元，創 2019 年 2 月以來新低。自 7 月 8 日宣布開始執行庫藏股至今天收盤的股價跌幅 15.11%。

聯茂原訂今年第二度買回 1 萬張庫藏股，期限將到 10 月 21 日，但在今天提前執行完畢，聯茂上半年稅後純益 12.44 億元，每股純益 3.25 元，聯茂今年前 8 月營收 201.76 億元，年減 6.9%。

聯茂今年公司營運受總體環境干擾而面臨逆風，但高速、高頻銅箔基板材料未來升級趨勢不會改變，隨著下一世代伺服器與高階汽車電子等多元應用驅動，對明後年營運展望樂觀看待，也計畫赴東南亞設廠。

聯茂執行長蔡馨暳先前法說會上指出，考量未來客戶需求與產能汰舊換新，江西第三期產能將如期在今年第四季起陸續開出，預期 2023 年第三季全數擴建完成，屆時整體規模為 120 萬張 CCL 月產能。