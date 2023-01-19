〈貴金屬盤後〉Fed多位官員支持終點利率高於5% 金價盤中翻黑

黃金期貨周三 (18 日) 盤中轉跌，從九個月高點滑落，雖然數據顯示美國經濟活動有降溫跡象、美國對各地區聯準銀行的調查預告經濟活動減緩，但聯準會 (Fed) 多名官員仍表示支持終點利率須高於 5%，成為拉低金價的主因。

2 月交割的紐約黃金期貨價下跌 2.90 美元或近 0.2%，收在每盎司 1907 美元，盤中曾漲至 1929.80 美元，是 4 月 25 日以來盤中新高價。

美國周三公布多項經濟數據，內容顯示美國消費力道強度意外減弱，12 月零售銷售減少 1.1%，且通膨持續降溫，12 月生產者價格指數 (PPI) 下跌 0.5%。

金價周三紐約交易盤初時段上漲，交易員認為，經濟衰退的擔憂，讓 Fed 不太可能繼續推行強硬的政策。

但 Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，黃金從 11 月初低點強力上漲，最近進入超買領域。RJO 期貨公司資深市場策略師 Daniel Pavilonis 說：「我們將面對更大幅度的修正。」

多名 Fed 官員周三發表談話。一向鷹派的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示，政策利率應該盡快升到 5% 以上，克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也對美聯社發表類似的言論，帶動美元和美債殖利率反彈。

儘管如此，交易員現階段仍押注 Fed 2 月僅升息 1 碼 (25 個基點) 的機率達到 91.6%。黃金不孳息，當利率較低，代表持有黃金的機會成本降低。

Sevens Report Research 的 Richey 表示，黃金現階段的趨勢仍偏多，但過去兩天明顯失去動能，接下來拉回的可能性日益升高。

Geojit 金融服務公司大宗商品研究主管 Hareesh V 說，衰退擔憂和 Fed 決策，將是決定金價近期走勢的最主要因素。

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