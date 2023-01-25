〈兔年產業景氣前瞻〉載板、半導體業訂單足 設備廠今年業績再戰新高

由於半導體、載板廠的擴充積極，使設備廠由田 (3455-TW)、群翊 (6664-TW)、迅得 (6438-TW) 在 2022 年的營收聯袂改寫新高，同時，由於訂單明朗，各設備廠也加速擴充產能以承接湧入的訂單，預估今年的業績各廠均表示樂觀。

同時，PCB 廠加速在東協地區建置新產能，以因應 EMS 的移轉生產地區需求，此一設備訂單來源，也將成為持續推升設備廠的另一強大動能。

半導體及 PCB 設備廠迅得去年全年營收以 57.62 億元，改寫歷史新高，年增 17.45%。依迅得目前的接單狀況估算，預估 2023 年前三季產能滿載，單季都會有 15-16 億元的歷史高檔營收。

迅得目前對於半導體設備包括晶圓製造、IC 封測及 IC 載板等，已占營收比重的 62%。談到日前已有載板廠削減 2022 年及 2023 年的資本支出預算的計畫，迅得總經理王年清指出，就迅得而言，目前並沒有接到任何載板廠取消訂單的通知，且預估對載板廠 2023 年的設備出貨將維持 2022 年的金額。

迅得在半導體設備的晶圓製造部分，2022 年前三季占營比重 10%，而 2023 年的晶圓製造設備自動化業務，隨著台灣晶圓代工龍頭的海內外積極擴張，且迅得在積極參與之下，預估 2023 年在營收金額上可望有 50-60% 的高幅成長。

PCB 及載板乾製程設備廠群翊 2022 年營收達 23.57 億元年增 23.31%、寫新高；群翊指出，載板大廠擴充需求穩健，且 PCB 廠赴東南亞製造商機逐步放大，2023 年年底前訂單滿載。

群翊指出，半導體產業設備相關產品比重約 5-10%，目前消費性電子市場影響較大，不過高階產品需求仍強勁，公司受影響不大。同時，東協市場製造需求仍強勁，馬來西亞、越南主要都是新增載板訂單，另外泰國方面車用 PCB 需求也蓬勃發展。

受惠於載板製程帶動，AOI 檢測大廠由田 2022 年全年營收以 31.49 億元改寫歷史新高，年增 14.01%；由田表示，應用於載板、PCB、面板及半導體等產業需求的 AVI、AOI 設備，已有完整產品覆蓋，預期半導體營收貢獻將逐步上升，推升營運穩定成長。

載板相關設備為由田近年營收主要動能，公司指出，除掌握台系載板大廠訂單以外，隨著中系載板廠嶄露頭角，對中國市場布局也相當積極，載板相關設備訂單一路看到 2023 年底。