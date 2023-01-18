鉅亨美股雷達：市場關注PPI數據 蘋果傳無限期延後發表AR眼鏡

美股重要看點：

美將公布 12 月 PPI、12 月零售銷售數據。多位 Fed 官員將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3. 479%。美股期貨週三 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.04%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.16%。

美國去年 12 月數據顯示通膨持續退燒，本日將公布 PPI 數據，從製造業方面觀察通膨是否還可能有進一步降溫跡象。目前市場預估美國去年 12 月 PPI 年增 7.2%，較前值 7.4% 小幅下滑，而 PPI 月增 0.2%，前值為 0.3%。

另外，4 位 Fed 官員將於周三發表講話：亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克、費城 Fed 行哈克、聖路易斯 Fed 長布拉德和達拉斯 Fed 主席洛根。

華爾街的恐慌指數已跌至數月來的新低，策略師們擔憂，作為「美股恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 處在低檔，表明投資人可能對其投資組合的風險過於自信，一旦出現動盪，就很有可能加劇市場混亂。此外，VIX 指數將很快回到至長期平均值，最近的市場反彈恐怕即將結束。

瑞士信貸首席股票策略師兼量化研究主管 Jonathan Golub 說：「雖然經濟環境在過去三個月變得有利，但我們認為大部分上漲空間已經反映在較低的 VIX 和較高的股價中。」Golub 說。

Strategies 首席技術分析師 Katie Stockton 也表示，VIX 指數突破 22，可能預示著股市可能會迎來另一輪動盪。

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，標普 500 指數存在下行風險，今年可能跌至 3,400 點，較目前水準下跌約 15%。

但是，隨著通膨持續放緩以及市場預期美聯準會 (Fed) 將開始下調利率，該指數預期將會回升並最終達到 4,200 點，較目前上漲 5%。上述也表明該指數今年的波動幅度可能高達 23.5%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月 PPI 年率 (%)，預估 7.2，前值 7.4

美國 12 月 PPI 月率 (%)，預估 0.2，前值 0.3

美國 12 月核心 PPI 年率 (%)，預估 5.9，前值 6.2

美國 12 月核心 PPI 年月率 (%)，預估 0.1，前值 0.4

美國 12 月零售銷售月率 (%)，預估 - 0.5，前值 - 0.6

美國 12 月零售銷售年率 (%)，前值 8.07

美國 12 月工業生產月率 (%)，預估 - 0.1，前值 - 0.2

重要個股動態：

外媒週二 (17 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk ) 曾在 2016 年透過一支影片宣傳特斯拉汽車能夠自動駕駛的證據，吹噓這可能比人類司機更好，但一位特斯拉資深工程師證實，影片內容造假。

針對這起訴訟，特斯拉自動駕駛軟體總監 Ashok Elluswamy 出庭作證指出，特斯拉在 2016 年造假一支影片來宣傳特斯拉汽車能自動駕駛的證據，但實際上，當時的特斯拉汽車不具備在紅燈時自動停車，在綠燈時加速等功能。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博報導，雖然蘋果 (AAPL-US) 仍計劃在今年推出首款混合實境 (MR) 頭戴裝置，但礙於技術挑戰，原本計劃在不久後推出的擴增實境 (AR) 眼鏡已無限期延後，取而代之的是便宜版的 MR 頭戴設備。

知情人士透露，蘋果原本打算在首款 MR 裝置亮相大約一年後發表 AR 眼鏡，但這項計畫已遭到擱置，作為替代，蘋果會在 2024 年或 2025 年初推出低成本版的 MR 頭戴裝置。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

英特爾準備在年底推出 3 奈米等效工藝節點。這些晶圓專為伺服器級至強晶片設計。第 5 代 Xeon Emerald Rapids-SP 將採用 Intel 3 工藝製造。Emerald Rapids 將在 Sapphire Rapids 一年內作為軟更新推出。值得一提的是，這將是最後一個採用 FinFET 晶體管的節點。

在 14 奈米苦苦掙扎幾年之後，英特爾將在今年進一步拉近和台積電和三星的差距，其 IDM 2.0 戰略，也使得他們成為了 3 奈米代工的重要玩家。