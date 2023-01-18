〈陸港盤後〉劉鶴出面信心喊話 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（18 日）收盤漲跌互見，滬指持平，顯示中國務院副總理劉鶴出面信心喊話，投資人似乎不領情，但外資仍連續第 11 個交易日淨流入，今年來合計買入人民幣（下同）近 940 億元，規模已超越去年全年。

滬指周三收盤持平，報 3,224.41 點，深成指漲 0.09% 報 11,810.66 點，創業板指跌 0.06% 報 2,543.9 點。

兩市成交額合計 6,358 億元，「北向資金」淨買入 47.35 億元，今年來合計買入近 940 億元，規模超越去年全年的 900.20 億元，也超過 2014 年、2015 年、2016 年全年淨買入總額。

「北向資金」周二繼續「買買買」，單日淨買入金額衝上 92.88 億元，帶動今年來淨買入超過 891 億元，打破單月淨流入規模歷史紀錄。

興業證券表示，保守估計外資今年將流入 3,000 億元，若考量資金回補、全球流動性由緊轉鬆、中國資產優勢重現，流入規模有望衝上 4,000-5,000 億元。

軟體、媒體、石油、有色、造紙、煤炭、銀行等類股走高，雲端運算、大數據、網遊等族群表現活躍；旅遊、釀酒、食品飲料、家居、醫藥、保險等類股走低。

香港恒生指數周三收盤漲 0.47%，恒生科技指數漲 0.54%。

劉鶴周二在世界經濟論壇（WEF）上說，今年中國經濟會整體性好轉，成長率達到正常水準，他預估今年進口會明顯增加，企業會增強投資力道，民眾消費會回歸常態。

劉鶴有信心，國內生產毛額（GDP）成長率將回到接近 6% 的水準。國家統計局周二發布的數據顯示，去年全年 GDP 擴張 3%，優於經濟學家原估的 2.7%。上季經濟較一年前成長 2.9%，也優於經濟學家原估的 1.6%。

這代表中國去年全年經濟成長，未達官訂「約 5.5%」成長目標。事實上，北京早就暗示全年經濟成長可能無法達標。中共在去年 4 月召開中央政治局會議時，仍指示要「努力實現全年經濟社會發展預期目標」，但中共在同年 7 月舉行政治局會議時，卻未明確提及這項目標。

劉鶴說：「轉型總體平穩順利，經過了一段高的感染，現在大部分社會成員已經恢復了正常的狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，從某種意義上超出了我們的預期。」

上海市疫情防控工作領導小組辦公室周二晚間也表示，上海已經度過本輪疫情感染高峰，全市各醫療機構發熱門診、120 急救出車量、急診就診量均持續下降，基本上相關指標已回落至往常水準。