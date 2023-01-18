外資半月爆買A股人民幣900億 規模超越去年全年

中國 A 股市場「北向資金」繼周二（17 日）刷新單月歷史紀錄後，周三盤中再度大幅加碼，1 月來淨買入金額增至人民幣（下同）900.33 億元，規模已超越去年全年。

《財聯社》報導，「北向資金」周三盤中再度大幅加倉，截至上午 9 時 59 分左右，1 月來淨買入總額擴大至 900.33 億元，已超越去年全年的 900.20 億元，也超過 2014 年、2015 年、2016 年全年淨買入總額。

「北向資金」周二繼續「買買買」，單日淨買入金額衝上 92.88 億元，帶動今年來淨買入超過 891 億元，打破單月淨流入規模歷史紀錄。

本月以來，「北向資金」增持 66 個行業，其中釀酒行業居首，淨買入金額達 17.54 億元，其次是證券行業，淨買入 11.33 億元。

「北向資金」減持 34 個行業，其中電力行業最多，淨賣出金額達 3.85 億元，其次是農牧飼漁行業，淨賣出 2.10 億元。

就個股而言，前十大成交股中，淨買入額前三名是寧德時代 (300750-CN) 、中國平安 (02318-HK) 、貴州茅台 (600519-CN) ，金額分別是 10.24 億、6.74 億、6.02 億元。

淨賣出額前三名是藥明康德藥明 (02359-HK) 、邁瑞醫療 (300760-CN) 、匯川技術 (300124-CN) ，淨賣出金額分別是 3.32 億、0.65 億、0.6 億元。

統計數據顯示，從 2015 年以來，每年 1 月「北向資金」均為淨流入，但流入規模都不是全年最高點。那麽，今年 1 月，「北向資金」有點反常，在新年伊始就急於「跑步入場」，究竟是一種什麽信號？

對此，西部證券首席策略分析師易斌表示，今年以來外資加速流入，主要是海外流動性轉折點臨近，中美經濟周期不同調，以及中美關係改善預期等三大驅動力。

從全球流動性看，隨著疫情擾動消退，地緣衝突趨緩，大宗商品供給壓力緩解，加上海外需求疲態初現，海外通膨回落趨勢基本確立，美國聯準會（Fed）貨幣政策轉折點也逐步接近，這促使全球流動性環境趨於寬鬆，推動外資加速權益資產配置腳步。

從基本面看，中國經濟逐步走出疫情防控陰影，今年有望迎來溫和復甦，而歐美經濟在過去一年央行快速升息抑制下，衰退風險逐步升高。

在市場信心方面，中美關係有望迎來階段性改善。去年年末，原中國駐美大使秦剛被任命為外交部部長，近日外交部表態歡迎美國國務卿布林肯訪中。在此背景下，人民幣兌美元匯率從人民幣 7.328 元高點快速回落至 6.7 元左右。人民幣匯率升值預期，也提高外資在人民幣資產配置方面的意願。