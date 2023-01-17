艾默生電氣出價76億美元收購NI Corp

美國工業和軟體公司艾默生電氣公司 (Emerson Electric Co)(EMR-US) 周二 (17 日) 提出以 76 億美元的企業價值收購自動化測試設備製造商 NI Corp (NATI-US)。

艾默生每股 53 美元的出價比 NI 周五 (13 日) 收盤價每股 46.97 美元溢價約 13%。

總部位於德州的 NI 前身為 National Instruments，專門製造自動化測試和測量工具，以幫助研究和驗證半導體、交通、航太和國防工業中的新技術。

過去幾年一直在精簡營運的艾默生一直在加倍努力實現自動化，以利用該行業的熱門需求。