〈台股盤後〉量能萎縮虎年封關小漲5點收在14932點 收復萬五無功而返

台股虎年封關日交易，市場態度觀望、大型電子權值股疲軟，拖累盤勢量縮價跌，所幸終場在電子權值股尾盤點火下，拉抬指數翻紅小漲 5.92 點，終場收在 14932.93 點，收復萬五關卡無功而返，成交量僅 1506.35 億元。

今年農曆春節台股休市長達 12 天，是史上最長休市紀錄，資金在封關前夕選擇調節電子獲利了結，改抱傳產、金融，其中又以觀光、百貨等成為資金追捧焦點，航運則以散裝船運較有表現空間。

電子權值股中台積電 (2330-TW) 在尾盤買單拉抬下，股價跌勢收斂，終場下跌 2 元收在 503 元守住 500 元整數關卡；聯發科 (2454-TW) 終場下跌 11 元收在 693 元；另外，聯電 (2303-TW) 股價相對抗跌，終場上漲逾 2%，收在 45.95 元。

權王疲軟也拖累半導體行情，立積 (4968-TW)、統懋 (2434-TW)、誠創 (3536-TW)、天鈺 (4961-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、順德 (2351-TW) 跌幅逾 1% 以上；芯鼎 (6695-TW)、力智 (6719-TW)、創意 (3443-TW) 中場漲幅逾 2%。

觀光族群中，雲品 (2748-TW) 大漲逾 3%，晶華 (2707-TW) 終場上漲逾 1% 做收，雄獅 (2731-TW)、王品 (2727-TW)、國賓 (2704-TW) 也是資金買單鎖定標的，終場皆收在平盤之上。

百貨股也是資金青睞對象，富邦媒 (8454-TW)、凱羿 - KY(2939-TW) 上漲逾 2% 做收，大魯閣 (-TW)、詩肯 (-TW)、南仁湖 (-TW) 等也在買單敲進下拉抬股價走揚，終場上漲逾 1% 做收。

航運股則以散裝船運較有表現空間，四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 終場上漲逾 2% 做收，建新國際 (8367-TW)、中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW) 終場也有 1% 以上漲幅；貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)，僅陽明漲幅逾 1%，長榮、萬海則在平盤附近震盪。

造紙股的榮成 (1909-TW) 大漲近 做收，永豐實 (6790-TW)、寶隆 (1906-TW)、正隆 (1904-TW)、士紙 (1903-TW)、華紙 (-TW)、永豐餘 (-TW) 在金虎年全都上漲做收。

金融股中永豐金 (2890-TW) 相對強勢，終場大漲逾 2% 收在 17.75 元，壽險雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 則在平盤上整理，中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、第一金 2892-TW) 也同步走揚，惟漲幅不大全都在平盤上徘徊。



