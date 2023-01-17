利百特國際儲運致力發展高雄港洲際二期石化倉儲物流區成為亞洲重要樞紐

2021 年成立的利百特國際儲運有限公司，今日（1/12）於高雄漢來大飯店舉行啟航發表會，除宣示合資雙方 Stolthaven Terminals 與利百景環保科技股份有限公司（股票代號：7578）攜手深耕台灣儲運市場，致力發展高雄港洲際二期石化倉儲物流區成為亞洲重要樞紐，會中並感謝以合作金庫銀行為首的銀行聯貸團，以及進行利百特公司網站啟用儀式。

Stolthaven Terminals 全球總裁 Guy Bessant 與利百景暨利百特董事長鍾政祐連袂出席發表會。Guy Bessant 表示，「很高興利百特儲運區成為史都特全球網路一員，讓史都特為客戶提供供應鏈解決方案觸及面更廣。此合作夥伴關係還為現有客戶基礎以及姊妹公司 Stolt Tankers 與 Stolt Tank Containers 提供的整合服務，打開了台灣市場大門。結合利百景專業與在地知識，利百特高雄槽區將致力於為本地和跨國公司提供安全與高效率的化學品和工業氣體儲運服務。並將利用在創新與永續發展專案中的經驗，支持台灣實現減碳目標。」

Stol thaven Terminals B.V 史都特公司（Terminals 全球總裁）Guy Bessant 致詞

鍾政祐董事長則表示，「回首利百特成立前後歷程，利百景與史都特歷經雙方不同企業文化磨合，但始終攜手克服種種挑戰，很榮幸能在今天發表會與大家分享成果。感謝各位長官與貴賓的支持與協助，以及利百特全體團隊盡心盡責完成任務。展望未來，利百特將藉由史都特公司在全球設置的 15 個碼頭儲運站，連結美洲、歐洲、紐澳、星馬、韓國、以及中國，讓高雄洲際貨櫃中心成為亞太地區儲轉樞紐中心，提升高雄港石化儲運能量與條件，帶動台灣石化產業正向發展。」

利百特國際股份有限公司 董事長 鍾政祐致詞

利百特國際儲運股份有限公司是由台灣本土企業利百景環保科技股份有限公司與具全球碼頭儲運站領導地位的荷蘭商史都特公司，攜手合作成立，共同開發高雄港洲際貨櫃中心的石化油品儲運中心 11 公頃土地。利百特石化儲槽儲運設施已於 2022 年 9 月動土興建；第一期投入新台幣 50 億元興建成本及第二期投入 30 億興建成本，總共合計投資 80 億的投資成本。

將分階段於 2025 年前完成全區建設。其中 Phase 1A 26 座儲槽，合計 4 萬 9 千公秉儲槽預計於 2023 年第三季試營運，成為銜接前鎮槽區退場使命成員之一，並已著手規劃 Phase 1B 與 Phase 2 的設計與興建。

行政院為重塑南部石化產業基地，並優化高雄港貨櫃物流競爭優勢，2011 年核定「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，在高雄市小港區第二港口南側填築 422 公頃新生地，其中，倉儲物流區 222 公頃，規劃作為石化油品儲運用途。未來洲際貨櫃中心基地，可望成為亞太地區儲轉樞紐中心，不僅提升高雄港石化儲運能量與條件，更將帶動台灣石化產業正向與有利發展。

在此利百特國際儲運股份有限公司特別感謝行政院經濟部、交通部、財政部關務署、內政部消防署高雄港消防隊、高雄市政府、臺灣港務股份有限公司之各級單位主管大力協助推動本工程之各項進展。