封關最後一天！權值股之後表現如何？

台股上週一大漲 378 點後，在目前 14700~14800 之間穩住，但向上攻擊萬五關卡的能量始終不足。這其實是很顯而易見的情形，畢竟下週就要進入台股新年封關期，量能持續限縮都在預期範圍內，我認為台股在封關前攻上萬五的可能性還是有的，但更大機率是在這邊徘徊至結束為止，整體而言，去年的股市表現並不太好，讓今年反而有了期待性。

畢竟困擾全球股市最大的問題在於通膨，而美國聯準會從去年開始就鷹派壓制通膨，到了此時也有一些成效浮現，預估今年上半年可能看到更多成績，屆時股市就會有慶祝行情，而牽一髮動全身的特性，也能讓台股同歡，所以投資朋友們大可以期待。

在此前，生技股曾經表現過一段時間，但生技股的特性就是「整體股市好轉時就不容易漲」，所以其實生技是一個風險相對較高，且走短線的族群，在此時盤是已經不適合繼續留有，現在一些大型電子股開始領軍，之後就會輪動到中小型電子股，我們今天先來看看大型電子股的表現。

台積電 (2330-TW) 做為台股權值龍頭，直接影響指數表現巨大，所以我從去年開始總共有五次預測台積電走勢，基本上全數命中，而這次我也說了台積電跌破 460 後就容易止穩反彈，果然如今從 446 左右漲回 448，其實台積電的表現真的不難預測，光是第三季獲利就超過一個股本，代表晶圓的需求仍然在最高標準值之上，後續第四季表現自然也不會差，有可能再賺一個股本，但可以發現十二月營收已經小幅月減，一月的營收將會減得更多，年假將使台積電暫時熄火，但後續展望仍然優秀。

聯發科 (2454-TW) 仍然是我所選的【IC 設計四君子】中的頭頭，去年本業表現前三季已經追上前年全年，以 62.95 的超高水準 EPS 進入第四季後，有可能再賺進兩個股本，造就營收、獲利、股價都是歷年最強，以目前股價 700 左右來看本益比不足十倍，這也讓聯發科股價居高不落，就算一度壓回 600 左右，也像皮球一樣反彈回來，我認為聯發科繼續發展下去，是有高機率成為新千金股票的可能存在。

環球晶 (6488-TW) 跟上述兩者比起來，算是「近期」表現比較穩定沒太大起伏的一隻，然而真要說起來，環球晶目前的本益比算還可以接受，畢竟它曾經達到八字頭的水平，而現在股價只有 480，去年第三季 EPS 甚至還突破一個股本，是歷史新高的數字，唯因明年晶圓砍單可能造成部分獲利下降，手中有持股的投資朋友可以稍微等待看看，但達到停利點就結束。

中美晶 (5483-TW) 做為環球晶的母公司，自然也是同步受惠者，但中美晶的獲利能力一直都低於環球晶，如今本益比也沒有環球晶那麼低，算是一檔比環球晶走勢更穩定，但需要點時間培養的股票，以其目前達到前波高點 160 附近的表現來看，可以期待它突破這個數字，但 160 附近應該有一小段壓力關卡，我認為只要繼續等待即可，此壓力並不算太難突破。

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