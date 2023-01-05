群創攜手子公司CarUX 擴大布局國際場域經濟

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (5) 日表示，近年致力推動 More than Panel 作為經營策略目標，透過靈活調整、切換產能等，持續推升高值化、利基化商品布局，也攜手 CarUX 等子公司跨界多元場域，將創新智慧應用解決方案輸出到國際市場，打造新移動生態系。

群創總經理楊柱祥表示，國際局勢不確定性，將考驗各企業經營韌性，相信隨著新興科技崛起，面板顯示器將會是一個更加智慧化、生活化產品，在智慧車用、智慧醫療、智慧育樂等，都會看到更多客製化、利基化商品。

楊柱祥進一步指出，群創將持續攜手子公司聚焦利基市場、深化產品價值，同時更擴大布局國際事業版圖，建立供應鏈韌性發展，並期許激盪出更多跨界多元的產業發展機會。

以車用市場為例，群創子公司 CarUX 已成為國際 Tier1 車廠一級供應商，群創表示，CarUX 去年榮獲德國寶馬汽車 2022 BMW 供應商創新獎、美國通用汽車 2021 GM 供應商傑出貢獻獎，未來將致力朝車用 Tier1 系統整合供應鏈邁進，此外，也將進一步提供車用內飾工藝服務，包括模外裝飾技術 (OMD)、軟質材質裱裝工藝包覆技術、提供具輕巧、環保之麗塑膜材料等。

CarUX 也提供一系列多元車用顯示解決方案，包括 12.3 吋低反射一體黑顯示器、次世代智慧多區防窺顯示器等。