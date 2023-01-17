【產業概觀】使用普遍的隱形眼鏡，是台灣醫材第1大出口項目，眼球概念股一覽

一、台灣前十大醫材出口概況與統計

二、隱形眼鏡 3 大類別介紹；眼球概念股一覽

一、台灣前十大醫材出口概況與統計

台灣 2021 年醫材整體產業較 2020 年成長 24.8%。在台灣醫材廠商多以外銷為主，其中出口前十大即為台灣的優勢品項，即便 20 年來台灣優勢產品略已差異，但不論是自有品牌或者代工，都與全球需求連動。

由於台廠具有卓越品管與高性價比的優勢，因此成為不少國際廠商代工好夥伴，歷年來台廠也陸續深耕自有品牌，將有利於整體醫材產業成長。



由上方圖表可以明顯發現，隱形眼鏡為台灣第 1 大出口品項，2021 年時佔出口達到 18.4%，相較於 2020 成長 16.2%，而 2020 年的衰退主要是因 COVID-19 疫情影響，在各國推動封城與限制民眾外出等政策，並宣導少戴隱形眼鏡，進而影響民眾對於隱形眼鏡的需求下降。

出口排名第 2 的為「其他塑膠製實驗室、衛生與醫療用之物品」，此類物品主要是因疫情用以避免感染的一次性耗材，在各國大幅增加使用量的情況下帶動台灣 2021 出口較 2020 年增加 5.2%。

但由於此類醫材使用量多、技術門檻低，價格競爭激烈，疫情趨緩後未來如何維持利潤與出口競爭力是一大挑戰。

出口排名第 3、10 的為「其他第 9018 節所屬貨品之零件與附件」、「其他第 9018 節所屬貨品」，此 2 項佔出口值約 12.3%。包含內外科、牙科或獸醫用儀器等器具，如先前所述，因海關碼包含品項繁多，無獨立分類。

出口排名第 4 的「血糖試紙」第 7 的血糖計，在 2021 年出口已佔出口比例達 7.9% 與 3.8%，呈現微幅成長，主要是因疫情導致運輸受到影響，使得影響產品銷售，不過血糖監測產品已經相當成熟，當前已陷入價格戰。因此國際廠商近年來多朝向數位醫療方向發展，在疫情穩定後，預期糖尿病人口持續成長帶動下，國內相關廠商若積極調整策略，就有機會掌握市場契機。

排名第 5 的為「其他診斷或實驗用底襯試劑、配置試劑」，主要包含非肝炎與非血糖類檢驗試劑，2021 年佔出口比率 7.2%，出口金額大幅成長也是因疫情帶動檢測產品需求急速攀升。體外診斷廠商因此迎來一波獲利契機，然未來全球體外診斷產品需求快速成長之下，國內廠商仍有擴大出口的契機。

排名第 6 的為「其他導管、套管及類似品」，這類產品歷年皆穩健成長，先前受惠疫情使得各國大幅增加使用量，帶動出口值，當前台灣廠商主要著重新材料開發應用，並強化臨床應用面，增加競爭優勢，帶動附加價值與出口競爭力。

排名第 8 與第 9 的為「失能人士機動用車」、「失能人士用車之零件及附件」。

2 品項分別佔總出口 3.7% 與 3.4%，由於此類產品需要經專業評估才能取得保險補助購買，先前受疫情影響使得民眾減少出門診斷評估，令銷售量下滑，但隨著高齡化趨勢下，未來仍有成長空間。

二、隱形眼鏡 3 大類別介紹；眼球概念股一覽

在整個台灣出口概況中，我們可以知道出口最重點族群在於隱形眼鏡，佔比已達總出口逾 2 成，隨著疫情趨緩加上疫苗施打率增加，令 2021 年隱形眼鏡需求有成長的態勢。

而台灣主要出口國為日本與美國，兩國在 2021 年也受到疫情衝擊，封城、管制消費活動、物流受阻，皆是影響銷售的因素之一。

不過台廠隱形眼鏡具備良好技術與品質，也持續擴產與推出新品，在疫後時代將將有機會維持成長動能。

唯一隱憂則是隱形眼鏡價格競爭激烈，將影響營收與獲利，因此台廠多朝向高端產品開發，比如說老花隱形眼鏡或者其他高透氧隱形眼鏡等，利用差異化來維持獨特性與毛利率。

而隱形眼鏡主要有 3 大分類，分別是硬式、軟式、拋棄式。



由於隱形眼鏡屬於眼科醫材產品之一，因此對於安全性、規格要求也很高，這也意謂產業進入門檻很高，單就整個隱形產業來說，偏向寡占市場。

光是美國愛爾康、嬌生、酷柏、博士倫四大品牌就佔 9 成以上市佔率，而歐洲、日本、北美為主要的市場。

而台灣隱形眼鏡以外銷導向為主，直接外銷比例超過 75%，其中包含精華、視陽、明基材等公司，即便台灣市場份額並沒有想像中來得大，但在代工與品牌銷售上有優勢。比如說中國大多品牌並未有自主生產的能力，而已完成私有化下市的金可過往依市場口碑，在代工上維持領先地位，在中國市占率超過 25%，而當前中國近視人口高，隱形眼鏡滲透率仍然相對低，台灣廠商相較於中國廠商，具有品牌知名度、生產規模大等優勢，因此在中國市場具有一定競爭力，下表為眼球概念股一覽與去年營運狀況。

在疫情復甦的情況下，先前受衝擊的需求勢必也會逐漸回溫，將有利於整個隱眼產業發展。

倘若今年市場對於科技類股相較無明顯信心，醫材相關個股就有機會成為盤面焦點。

至於現在台灣有那些重要廠商，他們的動向為何？下回就來和各位分享！

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