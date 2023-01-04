〈陳俊聖開講〉宏碁核心事業成孵化器 今年IPO家數不會低於去年

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (4) 日表示，整體大環境挑戰，力拚持續尋找營運突破口、機會，除朝永續環保領域擴大布局外，也希望以宏碁核心事業 (core-business) 作為超級孵化器 (incubator)，目前集團累計上市櫃、興櫃、公開發行家數已達 10 家，預期今年集團 IPO 家數不會低於去年。

回顧宏碁集團去年孵育的小金虎事業，包含 1 月公發、6 月登錄興櫃的海柏特 (6884-TW)，7 月公發、9 月登錄興櫃的宏碁遊戲 (6908-TW)，以及 9 月公發、12 月底申請登錄創新板的倚天酷碁 (2432-TW) 等共計 3 家，此外，宏碁智醫 (6857-TW)3 月也轉入興櫃一般板交易，宏碁資訊 (6811-TW) 則在去年 8 月轉上櫃。

陳俊聖去年曾預告，今年將把旗下小虎隊分為猛虎、老虎，其中，猛虎子公司會開始培養自己的小老虎，等同啟動孫公司上市櫃計畫，希望進一步帶動集團創造出「飛輪效應」，時程方面，陳俊聖今日表示，最快上半年就會看到，且集團今年公開發行 (IPO) 家數不會少於去年。

宏碁小虎隊也已扮演集團營運關鍵角色，根據宏碁內部統計，去年第三季來自非 PC、顯示器等本業營收比重占集團約 16%，但營業利益占比則來到 43%，顯示小虎隊成長動能相當可觀，陳俊聖說，宏碁新事業發展都是從微趨勢觀察開始，再搭配集團千億元營收、逾 160 個國家地區營運據點的既有資源能量，進而成為營運突破口。

陳俊聖分享，今年首度推出的健身辦公酷騎桌，就是從運動發電的角度出發，提供運動產業多一個思考機會，「運動不該吃電而是發電」；宏碁也陸續將營運觸角延伸至更多產品線，包含主打 AI 模擬環繞音響且防潑水的智慧音箱，也陸續跨足顯示卡、網通、ESG 等產品。

另一方面，陳俊聖說，去年推出的 Vero 永續環保產品線也獲得市場不錯回響，包含筆電、顯示器等周邊產品累計至去年 11 月底，已創造出 1.4 億美元營收，後續也會將 PCR(再生塑膠)、海洋塑料等，擴大導入應用在 acerpure 空氣清淨機、健身辦公桌等。