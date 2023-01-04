〈宏碁新品發表會〉擴大生活風格品牌布局 首推健身辦公酷騎桌

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 台灣時間 4 日凌晨舉行 next@acer 新品發表會，延續生活風格 (Lifestyle) 品牌布局腳步，首度發表結合健身車、辦公桌的 eKinekt BD 3 酷騎桌，進一步擴大布局健康領域的生活風格版圖，進一步延伸營運觸角，據悉，該款 eKinekt BD 3 酷騎桌將由甫申請創新版的倚天酷碁 (2432-TW) 主導。

宏碁董事長陳俊聖去年 10 月就曾預告，宏碁將在今年初全球最大消費電子展 CES 期間宣布集團嶄新事業規劃布局。

宏碁表示，這次發表結合健身車、辦公桌的 eKinekt BD 3 酷騎桌，目的在提倡更永續、健康的生活風格，eKinekt BD 3 讓使用者工作時也能兼顧運動，將腳踏板的動能轉換為電力，為機器供電及個人裝置充電，此外，LCD 顯示器和智慧型手機的應用程式也能及時提供騎乘資訊。

宏碁說明，當腳踏板轉動時，eKinekt 能將動能轉換為電力，以 60 RPM 轉速持續騎乘 1 小時，即能產生約 75 瓦特的自發電量，並能為筆電和其他裝置充電，同時滿足工作及運動需求，產品設計上，eKinekt BD 3 工作桌面及結構保護殼均採用消費後回收塑料 (PCR) 所製成。

eKinekt BD 3 酷騎桌也配置 2 個 USB Type-A、1 個 USB Type-C 連接埠，同時有 1 個物品掛鉤和飲料架，考量使用者工作及運動模式的多元使用需求，也設計讓使用者能輕鬆調整 eKinekt BD 3 酷騎桌的桌面位置。

宏碁集團近年持續擴大布局生活風格領域應用，並由旗下子公司主導負責，觀察今年新品發表會前導影片中，除出現母公司宏碁專注的筆電、顯示器產品外，也同步展出旗下宏碁智通 (acer iTS) 智慧停車解決方案、宏碁智醫 (6857-TW) 眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR、宏碁智新 acerpure 空氣清淨機、倚天酷碁電輔車產品。