〈宏碁新品發表會〉全系列產品升級 電競筆電續採友達AmLED面板

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 台灣時間 4 日凌晨舉行 next@acer 新品發表會，推出輕薄、電競筆電等一系列新品搶市，其中，輕薄系列全新推出的 Acer Swift Go 全面搭載 OLED 面板，至於 Predator Helios 16、18 頂規電競筆電則續採用面板大廠友達 (2409-TW)AmLED 面板。

宏碁 Acer Swift Go 系列產品進一步擴大 Swift 輕薄筆電陣容，宏碁表示，Swift Go、Swift X 14、Swift 14 機款均主打便攜設計，鎖定行動工作者、創作者、學生族群，其中，Swift Go、Swift X 14 採用 OLED 面板，而 Swift 14 則採康寧 (GLW-US) 大猩猩抗菌玻璃。

Predator 掠奪者電競產品線方面，宏碁推出 Predator Helios 電競筆電、Predator 電競螢幕新品，其中，Predator Helios 系列筆電採用全新設計，搭載 16 吋或 18 吋螢幕、英特爾 (INTC-US) 最新第 13 代 Intel Core 處理器、輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 40 系列 GPU。

值得注意的是，宏碁透露，新款 Predator Helios 電競筆電提供採用友達的 AmLED 技術，峰值亮度大於 1000 尼特，具備 1000000：1 的高對比度和 DCI-P3 100% 廣色域，將能呈現豐富、生動的色彩，而雙方去年就將 AmLED 顯示技術導入 Predator Helios 500 電競筆電中。

宏碁也同步發表全新 Nitro 電競系列筆電，提供 16 吋、17 吋兩款機型，並擴大旗下 ChromeOS 產品線，發表最新 Acer Chromebox CXI5 與 Chromebox Enterprise CXI5，至於全新 Aspire 系列 All-In-One 桌上型電腦與筆電，則瞄準家庭日常、工作和娛樂需求，智慧音箱系列也推出全新 Acer Halo Swing 智慧音箱。

宏碁近年強攻的裸眼 3D 技術也更新升級，宏碁說，SpatialLabs TrueGame 3D 立體技術將推出全新 3D Ultra 模式，透過增強 3D 立體渲染效果及豐富的遊戲設定檔，可望提升玩家 3D 遊戲體驗。