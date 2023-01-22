〈兔年產業景氣前瞻〉供應鏈轉移現在進行式 廠務工程訂單看到一年後

儘管半導體產業上半年仍處於庫存消化階段，但長期成長趨勢不變，加上整體供應鏈為分散風險，不斷往北美、日本與東南亞等地擴張，皆讓廠務工程業者訂單維持高檔，目前包括漢唐 (2404-TW)、聖暉 *(5536-TW)、亞翔 (6139-TW)、帆宣 (6196-TW)、洋基 (6691-TW) 訂單能見度皆達 1 年以上。

漢唐、帆宣、亞翔皆是台積電供應鏈，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國廠一期告一段落，漢唐、帆宣也陸續認列相關業績，帶動兩家業者去年第四季營收跳增，推升全年改寫新高。

尤其台積電已宣布將在美國廠擴建第二期，用於生產 3 奈米製程，加上正在日本興建的特殊製程晶圓廠，都有利漢唐、帆宣接單，若未來台積電計劃在日本興建第二座廠或在歐洲建置新廠，將挹注工程需求進一步成長。

亞翔不僅是台積電南京廠擴充計劃的主要承包商，也是聯電 (2303-TW)(UMC-US) 在國內、海外建廠的重要夥伴，如聯電在新加坡建置新廠，亞翔就獨吞近 200 億元的大訂單，有助今年營運續創新高。

聖暉 * 除了瞄準半導體產業，也布局組裝代工、電子零組件、伺服器等產業，在供應鏈持續往東南亞地區移動的背景下，相關接單更呈現倍增。

洋基工程也受惠半導體周邊產業如 PCB 等業者擴產，在手訂單近期穩健增長，並突破 200 億元，依去年營收 139.7 億元推估，至少需要 1 年以上的時間消耗。

業界認為，儘管半導體產業仍有雜音，但在各裝置的半導體含量增加下，相關業者也持續投入資本支出擴充產能，加上供應鏈轉移趨勢成形，廠務工程需求仍熱絡，也成為產業中少數維持成長的族群。