洋基工程去年營收139億元飆新高 在手合約工程達217億元

洋基工程董事長賴有忠。(鉅亨網資料照)
洋基工程董事長賴有忠。(鉅亨網資料照)

洋基工程 (6691-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收 14.2 億元，月增 10.97%，年增 5.94%，第四季營收 38.8 億元，季增 2.29%，年增 31.53%，累計全年營收 139.7 億元，年增 31.04%；受惠各產業廠務工程需求強勁，洋基工程去年 12 月營收創歷史次高，全年也改寫新猷。

展望後市，洋基工程去年第四季再接獲無塵室機電空調工程新約 67.6 億元，目前未認列合約金額再往上攀升至 217 億元，年增約 3 成，預計今、明兩年將陸續施工並認列營收與獲利。

洋基工程表示，去年受惠 PCB 及光電大廠擴產，加上半導體持續往先進製程推進，對無塵室的潔淨程度、減排效率及大型廠區的空調穩定度等要求明顯提高，公司為國內少數具備承作單一工程 50 億元以上，超大規模的無塵室統包及節能工程服務商，可望持續受惠高科技大廠淨零排放商機。

洋基工程看好，以公司過往施工經驗來看，目前 217 億元中有 8 成金額可望在未來 12-18 個月內完成施工及認列，加上目前接單仍熱絡，預估至 2024 年營運均可維持穩健成長。

洋基工程補充，近期受美中科技角力影響，電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，公司近期也規劃至泰國設立據點，就近服務下游電子產業客戶，進一步拓展至其他東南亞地區。

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