天橋資本創辦人：比特幣有望未來2-3年漲到5-10萬美元

在 2022 年，整個加密貨幣市場損失了約 1.4 兆美元市值，行業面臨流動性問題，交易所 FTX 的崩潰更是導致，投資者大失血，傳染蔓延到整個行業。但部分專家相信，最壞的階段可能已經過去。

比特幣在今年年初重回漲勢，與全球股市走勢一致，風險投資者及加密貨幣資深人士 Bill Tai 認為，比特幣還有一些不利因素，但已經不會太多。

他表示，比特幣可能已經觸底，也許會再跌至 12000 美元，然後開始反彈。

CoinShares 戰略長 Meltem Demirors 認為，比特幣 2023 年可能在 15000 美元至 20000 美元的低價區間，以及 25000 美元至 30000 美元的高價區間波動。

她指出，2022 年因市場崩盤而發生的「強制性拋售」現在已結束，但仍沒見到大量新資金進入比特幣，因此上行空間有限。

天橋資本 (Skybridge Capital) 創辦人 Anthony Scaramucci 看法樂觀，認為比特幣不僅 2023 年看好，在未來 2-3 年內，有望回漲至 5-10 萬美元。

他把 2023 年視為比特幣「復甦年」，並預測，如果能持續推動比特幣的採用率，在未來兩到三年內，比特幣要漲至 5 萬美元、10 萬美元，將輕而易舉。

加密貨幣交易所 Bitstamp 執行長 Jean-Baptiste Graftieaux 同樣看好未來 2-3 年，理由是機構投資者的興趣不斷增加，將幫助牛市重啟。