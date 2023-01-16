年薪百萬買不起房？改變一種支出讓你輕鬆買房

隨著房地合一稅 1.0、2.0、房市信用管制措施、平均地權等政府打房措施上路，房價有望降溫，這也讓許多領著固定薪、勤勤懇懇工作的上班族迎來買房的契機，不過後續還是需要繳 20、30 年的貸款，到底薪資要有多少才能買房呢？

過去各大專家可能建議「房貸支出佔年收入的 20～25%」，看起來是較為安全的數字，但回到現實看，這個數字合理嗎？

首先，基本上銀行審核房貸的還款率（本金＋利息）約為收入的 30％。主要考量到家庭的「年收入」以及「支出後的結餘」，因此銀行以 30% 為衡量的標準。但是如果你遵循這個建議，即使年收入 100 萬元，你也很有可能身陷房貸深淵當中！

現實生活每月房屋支出

下圖是 2022 年主計處公布的民間消費結構比例，以台北市每年支出來看：

若先扣掉住宅項目，一年約要花 687,787 元，以 70 萬來算，若你年薪是 100 萬，剩下 30 萬可以來搭配房貸，一個月可以付 2.5 萬的貸款，還不含水電。若以買房來說，當然可以找到適合的物件，不過這是把每分錢都算得非常剛好的情況下，要注意的是：還會有其他消費支出，可能會因為，支出中沒有詳細記錄每筆開銷，導致在某種程度上缺乏準確性，或是有伴侶或朋友等交際費用、約會支出。

很多時候開銷都藏在小細節中，金額不高累加起來也是一筆費用，會建議減少在飲料及煙草上的開銷，以及醫療保健上保費不要放太多，可以參考保險雙十原則，「保額為年收入的十倍」＋「保費是年收入的十分之一」，可以讓繳房貸下可以更寬裕，還能讓自己每個月都存得了錢。

住宅服務佔了 29％對於文章一開始提到的標準「房貸支出佔年收入的 20% 到 25%」還是有些差異，減少其他多餘開銷即可達到儲蓄效果、甚至高於比例！

因此年收入 100 萬，要掐得非常剛好，才能繼續支付房貸以及日常的生活開銷。事實上，銀行在放款給房貸申請者時，並不會考慮到房貸申請者的生活會不會受到影響，僅會考慮到房貸申請者能不能定期還錢。但買房並非只是償還與否的問題，還要將住屋裝潢費、維修費等支出納入計畫，才能在買房後同時維持生活品質。因此建議，買房是人生最重大消費，下手前要多方衡量！

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