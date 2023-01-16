年關將至 全台無薪假逾1.4萬人 支援服務業增加最多

年關將至，勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施家數及人數上升至 2153 家、14196 人，較上期增加近 700 人，以旅行社為主的支援服務業上升最多，勞動部表示，主要為中、小型業者接續實施，製造業無薪假也略見增加，後續狀況待觀察。

根據勞動部統計，本期無薪假實施事業單位 2153 家、人數 14196 人，單周增加 136 家、697 人；其中，以旅行社為主的支援服務業增至 6444 人、單周上升 352 人，增加人數為各行業中最高。

儘管國境解封，旅遊市場快速回溫，支援服務業無薪假人數卻不減反增，勞動部說明，部分業者仍抱持觀望態度，此次多是中、小型廠商續簽，因時間落差的關係，通報進來的數字較明顯，整體來看並無大型業者。

製造業無薪假略見上升，單周約增加 174 人，來到 4613 人，其中以金屬機電工業人數最多，達 2423 人，單周增加 59 人，民生工業 816 人、資訊電子工業 764 人、民生工業 610 人，均較前一周增加。

勞動部指出，本期有一些工具機、機械設備及自行車零組件業者實施無薪假，但規模都不大，約 40、50 人，大部分是中、小型廠商，不過，製造業實施無薪假後續狀況仍須密切關注。

其他行業別方面，批發及零售業本期無薪假 1061 人，小幅增加 37 人；住宿及餐飲業 677 人、運輸及倉儲業 601 人，無薪假人數均較上期略為上升。