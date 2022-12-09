美元走低助力多數亞幣上漲 人民幣本周漲勢居前

大多數亞洲貨幣周五 (9 日) 小幅上漲，而美元則由於市場預計通膨走低而下跌，基於對中國經濟重新開放的樂觀情緒，人民幣的本周漲幅超過其他貨幣。

人民幣周五上漲 0.1%，本周上漲 0.8%，暫報 6.9568 兌 1 美元，是亞洲表現最好的貨幣。其餘亞幣以周漲勢來看，仍呈現虧損，因對利率上升和美國經濟衰退的擔憂日益加劇。

儘管中國本周宣布防疫「新十條」，從而推高大舉復甦的押注，但另一方面，分析人士警告，政策逆轉後預期新增感染人數將急劇上升，加上 11 月份經濟數據疲軟，也表明中國經濟復甦之路漫長。

日元是周五表現最好的貨幣之一，由於更多人押注日本央行最終可能扭轉其超寬鬆貨幣政策，日元周五上漲 0.6%，過去 7 天累計漲 0.6%。

據報導，交易員已開始賣空日本債券，因為近幾個月日本的通貨膨脹率飆升至 40 年來的新高。

韓元周五 0.8%，報 1300 兌 1 美元，新加坡元上漲 0.2%，報 1.3496 兌 1 美元，但兩者預計全周仍然下跌。

由於投資者為即將公布的美國通膨數據做好準備，美元小幅下跌，延續了周四的跌勢。 美元指數和美元期貨均下跌 0.2%，但本周有望上漲約 0.4%。

周五晚些時候公布的美國生產者價格指數 (PPI)，預計將顯示製造業面臨的通膨在 11 月份進一步緩解。 此一數據也預示著將於下周發布的 CPI 也將出現類似趨勢。

印度盧比周五持平，但周跌幅超過 1%，是本周表現最差的亞洲貨幣之一。 儘管印度央行提高了利率，並暗示將採取更多緊縮措施來對抗通貨膨脹，但未阻撐盧比的跌勢。