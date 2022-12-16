〈台幣〉亞幣齊挫 貶8.5分收30.71元 周線連二黑

受 Fed 放鷹影響，美股周四全面重挫，台北股匯今 (16) 日上演雙殺走勢，新台幣兌美元匯率摜破 30.7 元關卡，一度貶逾 1 角，最低來到 30.765 元，尾盤貶幅收斂，終場貶值 8.5 分，收在 30.71 元，台北外匯市場成交金額放大至 12.1 億美元。

新台幣周線連二黑，本周累計貶值 8.8 分或 0.29%。

新台幣兌美元以 30.7 元開盤後，隨即湧現美元買盤，盤中一度貶值 1.4 角，下探 30.765 元，不過，隨著股市跌勢收斂，新台幣貶幅同步縮小，終場以 30.71 元作收，台北外匯市場成交金額放大至 12.1 億美元，元太外匯市場成交值 4.675 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.45%，日元重貶 1%，新加坡幣貶值 0.48%，新台幣貶值 0.28%，韓元貶 0.18%，人民幣、歐元約貶 0.08-0.09%，亞幣普遍走軟。

台股今日湧現賣壓，電子股倒成一片，金融、傳產也不振，儘管航運股奮力撐盤，仍不敵賣壓，加權指數終場下跌 205.58 點，收在 14528.55 點，失守月線，成交值放大至 2974 億元，為 1 個月以來的最大量。三大法人均站賣方，外資今天提款 157.59 億元。

繼美國聯準會宣布升息 2 碼後，台灣央行也公布政策利率調升半碼 (0.125%)，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別調整為年息 1.75%、2.125%、4%，自 12 月 16 日起實施。央行預期今年第 4 季經濟成長率大幅下降，因此下修全年經濟成長率預測值為 2.91%。