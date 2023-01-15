〈鴻海線上嘉年華〉現金最大獎500萬元總彩金創紀錄 再抽10台MODEL B

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日舉辦線上嘉年華，總彩金超過去年，創公司紀錄，現金最大獎 100 萬共抽出 20 位，還臨時加碼 500 萬現金獎 2 位，另外，也抽出 10 台去年科技日發表的 MODEL B 跨界休旅電動車。

鴻海表示，本活動在數萬名員工雲端連線共同參與下圓滿成功，抽獎部分除了內部直播抽出獎項之外，其餘所有獎項也在當天線下抽出，且只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，未中獎者亦可獲得基本獎 16888 元。

鴻海董事長劉揚偉致詞時則表示，鴻海 2 月將滿 49 歲，在迎接轉型、建立新的成長動能的關鍵時刻，要尋找夥伴一起快速地開拓市場、一起成長，所以提出「分享」、「合作」、「共榮」的創新合作模式，讓鴻海能在世界每個角落持續扎根，基業長青，也是鴻海接下來邁向未來 50 年，達到「百年企業」目標的關鍵。

劉揚偉進一步指出，鴻海人的「誠信」、「勤奮」、「敏捷」這些特質，就是 Foxconn Family 能團結一心，在全球各地成功開疆闢土的秘訣。

本次鴻海線上嘉年華主題為「相信鴻海。BELIEVE 鴻海」，主視覺結合集團「3+3」理念，融入電動車及科技感元素，並連線集團中央及地區總部共五大地區，包含台灣、中國大陸、越南、墨西哥、印度等全球各地員工齊聚共襄盛舉，一同進行各地區的表演節目及拜年。