〈兔年產業景氣前瞻〉隱形眼鏡需求展望正向 各廠搶進布局矽水膠

隱形眼鏡市場需求正向穩定，台廠包含晶碩 (6491-TW)、視陽 (6782-TW)、精華 (1565-TW)、望隼 (4771-TW) 等近年表現皆不俗，展望今年，各廠對營運展望也相對正向，除各國防疫解封有助消費動能回溫外，還有美妝彩片、老花 / 散光等新品挹注，此外，矽水膠 (Silicone Hydrogel) 也是各廠重點布局領域。

市面上軟式隱形眼鏡材料主要有水膠 (Hydrogel)、矽水膠 (Silicone Hydrogel) 等，其中後者是在水膠成分中加入矽，可望提升透氧率、配戴舒適度，據統計，矽水膠隱形眼鏡的透氧率是水膠的 5 倍以上 ，雖然價格高於水膠，但在歐美地區已是隱形眼鏡中的主流產品，市場滲透度皆逾 5 成。

進一步分析可以發現，矽水膠在歐美市場滲透率高的主因，有部分即是歐美醫師處方箋因素帶動，不過近年在日本等亞洲市場滲透率也有提高的趨勢，而包含前四大隱形眼鏡品牌廠、台廠，都積極開發矽水膠隱形眼鏡產品。

觀察全球隱形眼鏡市場，目前主要由嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US)、愛爾康 (Alcon)、酷柏光學 (Cooper)、博士倫 (Bausch & Lomb) 等四大品牌廠分食，2021 年全球市占率仍達近 9 成，不過近年貼牌的在地品牌 (Local Kings) 代工市場份額逐年成長，截至 2021 年底市占已突破 1 成以上。

台隱形眼鏡廠目前就主要以代工、自有品牌兩路並進，和碩 (4938-TW) 集團旗下晶碩就在台灣就擁有自有品牌，同時也深入布局日本、中國市場，去年更在產能持續擴充下，全年營收達 63.21 億元、年增 13%，創下歷史新高，預期獲利表現也可望同步創高。

展望今年，晶碩認為，首季仍是全年營運谷底，後續隨各地區市場需求回升、旺季到來，可望維持逐季成長，全年營收看增 15%，同時擴產腳步也不停歇，目前龜山廠月產能約落在 8000 萬片，今年底龜山廠、加上新開出大溪廠合計月產能將達 1.25 億片、年增逾 5 成。

晶碩近年也切入矽水膠市場，目前已取得歐盟、日本認證，主要以出貨長洲其產品為主，但也正開發雙周拋、日拋等短周期產品中，認為 2023 年底、2024 年初會有相關產品推出，而今年整體矽水膠產品比重也可望從去年約 5% 再提升至 7%。

視陽則是偏光板廠明基材 (8215-TW) 轉投資的隱形眼鏡製造商，主攻矽水膠產品，去年營收達 27.76 億元、年增 41.44%，創新高，目前也是亞洲第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商，也在日本擁有自有品牌 Refrear，視陽對今年營運維持成長目標，並持續規畫擴產，同時新開發的老花、散光產品也預計今年推向市場。

視陽目前生產據點在馬來西亞檳城，月產能約落在 3300 萬片，因應未來客戶需求，預計今年第二季將再開出 500 萬片月產能，屆時檳城廠產能將上看 3800 萬片，較去年增加約 15%，後續也將視需求再評估擴產。

另一方面，因應歐盟醫療器材法規改革，從醫療器材指令 (MDD) 升級為醫療器材法規 (MDR)，尤其歐盟目前將新舊版轉換緩衝期限訂於 2024 年，若屆時未取得 MDR 證書，可能導致產品被迫全面退出歐盟市場，對此，台廠正積極應對，目前相關申請程序持續進行中。