〈通訊論壇〉五電信總座談元宇宙發展 還需政策法規調適

台灣通訊學會今 (13) 日舉行通訊傳播前瞻與挑戰研討會，邀請五家電信總經理探討元宇宙發展，除應用持續走向多元化外，國內政策法規還需要調適與因應，如網路流量成本合理分攤、資安規定、設施障礙排除等。

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義表示，元宇宙有六項關鍵元素，包括應用、平台、科技、設備、晶片與網路，其中，電信主要在網路與應用為主要供應者，加上串聯晶片到位進一步打造元宇宙。

郭水義指出，元宇宙與 5G 有高度關聯，而新創服務應用需要時間發酵，電信業者的角色是提倡產業發展與打造生態系，透過生態系多樣化才能打造元宇宙的未來。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨以電信產業在元宇宙的關鍵網路建設與政策因應為題，提出四大面向，在大頻寬、低延遲方面，要塑造實力接近的競爭環境；將進入軟體為王，需要提升我國電腦科學人才質與量；隨著新平台崛起，多元宇宙的世界台灣兼顧與國際連結、主場優勢；以及 AI 加速發展，探討並明確定義我族價值觀。

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪則認為，元宇宙發展時還需要政策法規來調適，尤其電信業者取得頻率、建設與維運網路成本高，大型數位平台應分攀網路流量的相關成本，另外虛擬空間涉及資安規定，應降低多頭馬車或重複規定，同時加入開發切入市場。

另外，政府應對業者提出獎勵措施、關鍵設施建置障礙排除，在基地台設置管理回歸中央主管機關，避免地方政府無法處理，以及盡早讓實名制明確化，避免犯罪發生。