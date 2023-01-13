中鋼2月盤價漲幅擴大 鋼價U型反轉下游補庫存需求現

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日開出 2 月盤價，在全球近全面解封、鋼價 U 型反轉儼然成形下，下游接續進入補庫存階段，中鋼決議，本次盤價適度調漲 500-1000 元，漲幅也較 1 月擴大。

中鋼表示，2 月盤價以接軌國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，蓄積未來鋼市上漲動能，預留下游報價空間、爭取擴大接單契機。同時考量適逢農曆春節前夕，下游生產調度需時間因應。

總體經濟來看，中鋼指出，目前國際通膨觸頂回落，美國聯準會升息步調收緩，就業市場穩健強勁；歐洲經濟築底回穩，俄烏雙方釋出和談意向；中國邊境解封後推動大規模經濟刺激政策，提振需求加速回溫。

隨著需求回溫，美歐主流鋼廠連番調漲，美國當地熱軋流通價格回升，自去年 12 月低點累積漲幅每噸超過 110 美元，上漲至每公噸 800 美元左右，美國 Nucor 鋼廠再次推漲薄板價格每公噸約 55 美元，歐洲鋼廠 ArcelorMittal 調漲每公噸 86 美元。

亞洲方面，韓國 POSCO 調漲一月份內銷熱軋價格每公噸 5 萬韓圜 (約 38 美元)；中國寶武鋼廠二月份內銷出廠價相較上月提漲每公噸人民幣 50-100 元；越南台塑河靜鋼廠亦提漲熱軋每噸 40 美元。

中鋼指出，國際鋼價強勁漲勢料將延續，加上煉鋼原料鐵礦砂、冶金煤價格仍高漲，支撐鋼價，而本次月盤調漲並未完全反映原物料成本高漲壓力，仍續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，盼攜手下游迎接鋼市上漲新格局，也呼籲各用鋼產業應積極備料，掌握兔年躍進先機。