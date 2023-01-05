華碩新品齊發催動能 首度推出裸視3D筆電

品牌大廠華碩 (2357-TW) 在台灣時間 5 日凌晨舉行今年第二場 CES 線上新品發表會《Seeing An Incredible Future》，發表多款創作者、家用、商用、電競新品，更首次跨入裸眼 3D 應用市場，展示全球首款裸視 3D OLED 筆電顯示技術 ASUS Spatial Vision，此外，技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也同步釋出新品。

華碩今年也擴大將環保永續概念導入新品設計中，共同執行長許先越表示，華碩在永續道路上不斷進化，將持續秉持以人為本的理念，透過數據化衡量、科技化管理，攜手上下游夥伴打造責任供應鏈，走向淨零碳排，期許實現共好共榮生生不息的循環經濟。

華碩表示，今年起消費性筆電有超過 9 成符合 EPEAT(美國電子產品環境影響評估工具)、ENERGY STAR 8.0 標準，產品開發時也考量永續發展，致力減少浪費並延長筆電壽命，同時在產品製造、包裝中使用綠色材料，統計迄今使用 1500 噸 PCR (回收塑膠)、超過 20000 噸再生紙，並持續推動回收超過 40000 噸電子垃圾。

華碩進一步指出，今年起華碩筆電也都將通過最為嚴格的 MIL-STD 810H 美國軍規等級耐用度測試，此外，也與日本抗菌劑大廠石塚硝子合作，在筆電上施加 ASUS 抗菌抗病毒技術銀離子塗層，可望抑制病毒和細菌傳播。

華碩今年 CES 筆電新品，涵蓋 ProArt、Vivobook、Zenbook、TUF Gaming、ExpertBook 等系列，也同步推出螢幕、迷你桌機、高速路由器等周邊新品，在規格上，最高將搭載第 13 代英特爾 (INTC-US)Core i9 系列處理器、輝達 (NVDA-US) GeForce RTX 40 系列顯示卡。

另一方面，技嘉也發表 2023 年全新升級款的 AORUS 電競筆電、AERO 創作者筆電，微星也推出全新系列產品，最高都將搭載英特爾第 13 代 Intel Core 處理器、輝達 RTX 40 系列獨顯，微星表示，這次新品中共有 8 款通過 NVIDIA Studio 認證筆電，除創作者系列外，更涵蓋電競、商務系列。