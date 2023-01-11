宏碁搶智慧城市商機 台南智慧停車格再增近500席

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 近年積極搶攻智慧城市商機，其中，旗下宏碁智通扮演關鍵要角，繼去年 5 月台南首波近 500 席智慧停車格上線後，今 (11) 日進一步宣布，自今年 1 月 2 日起在歸仁高鐵特區、東區及中西區等停車熱區，再新增 489 席智慧停車格，也選定 6 席整合充電功能。

宏碁智通總經理游明豐表示，公司早在電動車趨勢興起前，即針對純電車的剛性需求，包含停車、充電進行規劃整合，並率先推出智慧停車充電樁，同時也發揮多元支付應用長處，首創免綁會員、多元繳費創新功能，簡單使用電子票證付款即可隨插即用。

宏碁智通說，今年新啟用的 6 席智慧停車充電車格，分別設置在中西區建業街、歸仁高鐵特區停五停車場及停八停車場中，此外，為提供更安全的路邊停車及充電環境，台南市政府交通局也特別改造 2 席平行公園南路人行道的充電車格。

宏碁智通先前就拿下台南市政府智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案第一期建置資格，在 2020 年 5 月完成 2000 席智慧停車格上線，去年則再拿下第二期 2000 席建置資格，根據宏碁智通規劃，將分三階段建置，也規劃建置 60 席智慧充電停車格、20 席智慧共桿停車格等，預計 2023 年 4 月底前全數建置完成。

宏碁智通指出，行政院去年公告台灣 2050 年淨零碳排政策，其中運具電氣化是重要指標，隨著純電車數量逐年提升，更需要有足夠充電樁等基礎設施支應，未來也將持續規劃，將智慧停車充電成功經驗推廣至其他縣市。