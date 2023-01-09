陽明喊話：目前運價水準仍可獲利 全年有望小賺

陽明 (2609-TW) 總經理杜書勤今 (9) 日直指，今年運價一定會比去年低，「今年沒辦法比去年好」，不過，依目前運價水準來看還是可以獲利，預料今年仍可望小賺，不至於再回到 2019 年的虧損狀態。

上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據來到 1061.14 點，過去 28 周跌了 27 周，幾乎快跌回起漲點，三大長程線續跌，尤其美東線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 已跌破 3000 美元，是 2020 年 6 月來首見，不過，杜書勤信心喊話，依目前各航線價格來看，還是可以獲利。

不過，杜書勤不諱言，「今年我真的看不準，連上半年的市況和獲利都看不準」，原因在於市場正反面因素都有，事實上，供應鏈不順暢造成爆艙，反而船公司更有賺錢的空間，因此，去年是空前好的一年，而今年肯定不會比去年好。

杜書勤表示，通膨、地緣政治風險等負面因素籠罩，運價會下滑至多少、會不會跌破損平點難以預測，尤其最擔心終端購買力下滑，反而不是油價。

不過，隨著 2023 年新環保法規上路，有助限制船速，老舊船舶也可望因此汰舊換新，則是有助運價有撐。

另外，談到各界關注的年終獎金，陽明表態不便透露平均月數，但強調，加計固定的春節獎金、年中獎金後，全年總獎金大約落在海運界的中間值，絕不會吊車尾。