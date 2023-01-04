〈能源盤後〉憂中國需求和全球經濟 油價下挫逾4% 美天然氣期貨暴跌11%

國際油價在周二 (3 日) 新年第一個交易日的行情震盪，西德州和布蘭特原油終場下挫逾 4%，數據顯示中國需求趨於疲軟，此外，全球經濟展望低迷、美元走強也打壓油市。

能源商品價格

2 月交割的西德州原油期貨 (WTI) 價格下跌 3.3 美元或近 4.2%，收每桶 76.93 美元，是最近月期貨自 12 月 20 日以來最低收盤價。WTI 期貨 2022 年上漲 6.7%。

3 月交割的布蘭特原油期貨 (Brent) 價格收盤下跌 3.81 美元或 4.4%，報每桶 82.10 美元，是 12 月 22 日以來最低收盤價。Brent 期貨 2022 年上漲 10.5%。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 4.7%，收每加侖 2.3612 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下挫 6.3%，收每加侖 3.0865 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格重挫 10.9%，收每百萬 Btu 3.988 美元，是 2 月以來最低收盤價。

市場推動力

布蘭特原油重摔逾 4%，是三個月來最大跌幅，西德州原油也創三個多月來最重跌幅，反映經濟衰退擔憂升高。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristina Georgieva) 預估，今年將有三分之一經濟體陷入衰退，曾任紐約聯準銀總裁的杜雷 (William Dudley) 也說，美國今年很有可能步入衰退。

IMF 目前預測，今年全球經濟成長率將為 2.7%，自去年的 3.2% 降溫。

The Price Futures Group 資深市場策略師 Phil Flynn 說，投資人對石油前景的展望不樂觀，但他看好最大消費者中國解封之後，對石油的需求將提高。

Flynn 說：「中國的需求應該能抵銷經濟衰退對整體需求面的影響

。這可能是石油大放異采的一年。」

中國周二公布財新製造業採購經理人 (PMI) 下降速度超越市場預期，降至 49，為 2020 年 2 月以來最低點。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 預測，由於中國房地產仍不景氣，加上這一波疫情，中國對大宗商品的需求，進入第 1 季之後仍然乏力。

天然氣暴跌近 11%，美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 預測，接下來到 1 月 16 日，全美都出現異常溫暖的天氣。Schneider Electric 資深商品分析師 Christin Kelley 表示，這將導致取暖需求下降，讓市場供需平衡更寬鬆。

美國能源資訊局 (EIA) 本周四將公布美國每周的天然氣和汽油供給。

中國提高煉油產品的出口配額，當局表示，提高配額主要是考量國內需求低迷。

美元周二勁揚，創兩周以來最大漲幅。美元升值通常會拖累大宗商品價格，導致這些商品對外幣持有人來說比原本更昂貴。