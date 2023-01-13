〈能源盤後〉美通膨下降 美元貶值 WTI連6日收高 創2月以來最長漲勢

原油期貨價格週四 (12 日) 上漲，WTI 原油連續 6 日收高，創下自 2 月以來最長漲勢，因中國放寬新冠防疫限制，提振原油需求前景，不斷給予原油支撐力。

在美國通膨年率連續第六個月下降後，美元貶值，提振以美元計價的大宗商品價格，因此油價延續漲勢。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 98 美分或 1.3%，收在每桶 78.39 美元。

根據道瓊市場數據，目前 WTI 原油的 6 連漲是自 2 月 4 日 6 連漲止步後最長漲勢。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.36 美元或近 1.7%，收在每桶 84.03 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收在每加侖 2.4753 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 0.1%，收在每加侖 3.219 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲近 0.7%，收在每百萬 Btu 3.695 美元。

市場推動力

自 2020 年以來，中國嚴格的防疫限制一直縮限這全球最大能源進口國之一的原油需求，如今隨著防疫限制解除，引發市場對原油需求強勁回升的預期。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告指出，諸如原油進口配額增加等許多跡象表明，今年中國石油需求正在復甦。「儘管實際復甦規模多大仍存在很高的不確定性，但我們的資產負債表中，我們假設今年全球需求預計復甦 170 萬桶 / 日，其中 50% 就來自中國。」

數據顯示，美國通膨年率自 7.1% 降至 6.5%，且為連續第六個月下降，並觸及 1 年多來最低水準。與此同時，美國 12 月生活成本下降 0.1 %，為 2020 年新冠疫情大流行以來首次下降。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，該報告支撐此觀點，即「Fed 可能即將完成升息，且美國經濟可能躲開衰退或僅有輕微衰退」。交易者先前一直擔心 Fed 生息會導致美國經濟硬著陸，即會挫傷能源需求的深度衰退。

通膨數據公布後，美元走跌。ICE 美元指數週四下降 0.9% 至 102.249，進一步支撐油價。

天然氣方面，在美國最新供應報告顯示上週庫存意外增加後，天然氣期貨價格仍小幅收高。

美國能源資訊署 (EIA) 週四報告指出，上週 (1/6 止) 美國天然氣供應量增加 110 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量下降 120 億立方英呎。

