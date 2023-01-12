年關資金需求高峰期 銀行信貸祭利率優惠加碼抽獎搶客

年關將屆市場對資金需求也大增，銀行趁勢推出信貸優惠方案，除主打利率與手續優惠外，部分銀行還加碼抽旅遊金，以此爭取客戶青睞。

目前包括兆豐銀行、中信銀、台新銀、國泰世華、玉山銀行近期都有信貸優惠方案，部分像是兆豐、中信、台新、玉山銀行，前期利率均低於 1%，可申貸的最高額度則落在 300 萬到 500 萬元不等。

以兆豐銀行來說，近期推出的「新春貸好運」透過線上申辦可享前 2 期固定年利率 0.112%，信貸手續費 112 元起優惠，在 3 月 5 日前成功撥款的客戶，還可再抽指定旅行社雙人旅遊金。

以貸款金額 50 萬元試算，前 2 期固定年利率 0.112%，第 3 期起年利率 2.50%，手續費 112 元，假設貸款期間為 7 年，總費用年百分率約為 2.39%，每月平均繳付本息約 6483 元。

兆豐銀行消金業務處協理林中象表示，新年前推出的「新春貸好運」除了有手續費與利率優惠，因應海外旅遊開放，3 月 5 日前撥貸成功的客戶再加碼雙人旅遊金抽獎，能自由選擇想去的國家旅遊，推薦有資金需求的客戶，把握活動期間申辦。

中信銀的「中信讓你前兔一片光明」首期利率 0.01% 起，最高可申貸 500 萬元，加計申辦相關費用，總費用年百分率約 3.79% 起；台新銀行的「遇兔則發貸你有錢花」首期利率 0.01% 同樣起，可貸金額最高 500 萬元，線上申貸成功還有機會抽發財金。

根據銀行觀察，不少民眾都選在新年前裝潢、購車、購置傢俱、家電，為解決民眾資金問題，進而帶動歲末時期的資金需求，銀行為替資金尋找去化管道，並爭取新客戶上門，都會趁勢推出信貸優惠。

比較各家銀行的信貸促銷，大多聚焦在利率、開辦費用等項目，在低利率與市場競爭效應下，部分銀行不約而同祭出低於 1% 的利率搶市，但要注意的是，如果加上開辦等成本費用，總費用年百分率大多 3% 起跳，這些都會影響借貸成本，申辦前不妨先試算評估。