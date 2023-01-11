搶出國旅遊商機 銀行信用卡促刷大打省錢牌

國境解封炒熱海外旅遊商機，但目前出國費用多數較疫情前昂貴，公股銀趁勢大推海外促刷優惠大打省錢牌，祭出海外高趴數回饋或是推出 Wi-Fi 租借促刷優惠，希望能在卡友皮夾中占有一席之地。

舉例來說，持華銀超鑽現金回饋 VISA 無限卡於指定旅遊通路刷團費或機票滿 8 萬元，可獲得國內最高 2% 現金回饋 1600 元，海外購物消費 10 萬元可獲得海外最高 4% 現金回饋 4000 元。

此外，超鑽現金回饋卡也提供機場服務與保險優惠，包括機場停車、機場貴賓室或全球 5 日免費漫遊上網，刷卡支付本人、配偶及 25 歲以下未婚子女之公共交通運輸工具票款或 80% 以上旅遊團費，享有旅平險及旅遊不便險保障。

華銀表示，隨著各國邊境陸續解封，出國旅遊將成為國人歡度春節連假的度假首選，建議行前準備可先比較銀行信用卡的海外消費回饋，透過高回饋率抵減海外交易手續費。

兆豐銀行則與 Wi-Fi 租借業者合作，趕在農曆年節前夕推出 Wi-Fi 租借刷卡優惠，合作業者包含 jetfi 桔豐及 GLOBAL WiFi，以日本為例，吃到飽最低一天只要 85 元，標榜便宜省錢爭取卡友青睞。

兆豐銀行建議，如果全家或多人出遊，建議可選擇租借 Wi-Fi 分享器，透過費用分攤省錢，以兆豐卡為例，在 GLOBAL WiFi 租借日本 3GB 每天只要 85 元起，其他國家則可享 75 折且一律免運；在 jetfi 桔豐租借日本吃到飽單日只要 85 元。

如果擇購買 SIM 卡網卡，以 eSIM 網卡為例 5 天日本上網 550 元，透過 kkday 或 klook 購買刷兆豐 e 秒 Happy 卡，還能再享最高 5% 回饋。

如果是選擇跟電信公司申請國際漫遊服務，因為費用比 Wi-Fi 分享器或購買 SIM 卡還高，建議可善用信用卡的折扣優惠，替自己荷包把關。

滙豐銀行針對匯鑽卡、旅人卡及現金回饋御璽卡三張卡推出促刷優惠，新卡友在核卡後 30 天內刷滿 30 萬元，登錄兌換限量免費的日韓機票。

另外，滙豐旅人卡支付全額機票費用，如因染疫或其他不可抗力之行程取消、縮減、延期或錯過轉機，只要經保險公司認定，可享保障理賠金額最高新台幣 31000 元。

