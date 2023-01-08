金兔年開運招財全靠它 銀行發財水、開運小物領取運用一次看

從民俗角度來看，銀行每天有大量金錢流動，具有聚財、生財、財源滾動的象徵。因此每到農曆年，銀行都會大方分享財氣，今 (2023) 年喜迎兔年，各銀行紛紛發送代表財運興旺的發財水、發財金、甚至有些銀行別具特色推出發財米、開運米果、招財撲滿，都標榜睡過銀行金庫，甚至到財神廟加持過，《鉅亨網》整理出 12 大銀行開運小物發送時間的領取攻略，助攻民眾於一年之始開運招財。

民眾拿到「開運水」後如何招財，台新銀行客群經營處副總經理江依霖建議，可放在家中財位，擺放至元宵節後，可與家人一同飲用，為全家財運加分，也可由外往內在家中各處灑一下，象徵將財氣帶進家門；拿到「發財金」後可放在皮夾、皮包或保險箱中開運，招來財氣。

●台新銀行即日起

台新銀行表示，今 (2023) 年共準備 88888 瓶吸飽金庫財氣的「開運水」，以及 58888 份特別送到北部的金山財神廟，以及南部的北港朝天宮誦經加持的「發財金」，1 月起於全台 101 家分行提供，數量有限。

此外也祭出多重新春好禮，1 月底前完成基金線上交易，有機會抽中 16,888 點台新 Point；另外針對財富管理會員推出分行抽紅包活動，有機會拿走價值新臺幣 6 萬元黃金，討個好彩頭。祝福民眾 2023 年運勢轉骨，財富躍升、揚眉兔氣。

●永豐銀行即日起

永豐銀行 2023 金兔年發財水，邀約 LINE 好友招財添好運！永豐銀行表示，永豐銀行 LINE 官方帳號的實名綁定好友，即日起啟動好運輪盤，共 1,688 名幸運得主可獲金兔年發財水，其瓶面以國立故宮博物院典藏畫作為設計元素，設計取材自故宮典藏畫作「宋劉永年花陰玉兔卷」及「宋人山花墨兔軸」等，展現花團錦簇且白兔悠遊於花叢間的閒適情境，瓶身通透可見金色結繩，象徵祥和福氣慶豐收，迎接鴻兔大展新氣象。

●兆豐銀行即日起到春節前

兆豐銀行今年準備 52800 瓶「兔送吉祥」發財水、68888 份「兔送吉祥、慶豐年」發財金，以及 88,888 包的「錢兔似錦開運米果」，其中特別針對兔年設計的「兔送吉祥、慶豐年」發財金，將兔子肩上提掛的燈籠與銀行 LOGO 結合，祈願每位收得發財金的客戶添燈發財、平安順利，也象徵照耀台灣經濟、點亮新希望。

「錢兔似錦開運米果」採用尊貴的紫金色小包裝，嚴選商務艙等級的堅果，內含調味杏仁、調味腰果、海苔捲、原味豌豆，營養又美味，希望客戶開春就能健康一整年。只要在農曆春節前夕，到分行辦理理財或是臨櫃洽辦業務的客戶，都有機會獲得，數量有限贈完為止。

●土地銀行即日起

土銀國內各營業單位即日起推出 2023 年發財水贈送活動，數量有限，贈完為止。

土地銀行的發財水置放在各營業單位金庫，讓發財水在金庫匯聚財氣，再將發財水致贈給客戶，民眾可將發財水置於家中或辦公室財位，開店營業者可放在結帳處、保險箱等，元宵後還可將發財水灑在屋內，象徵富貴滿屋。

●合庫銀即日起

合庫銀兔年提供發財水與米磚等開運小物要與客戶分享新年喜氣，其中招財米磚設計成金磚造型，限量約 5 萬份、發財水限量約 13 萬瓶，包括米磚或發財水全都事先放進銀行的金庫，盼能將金庫裡的「財氣」與客戶同享，即日起在全台各分行，提供給業務往來密切的客戶索取。

●渣打銀行即日起

渣打銀行今年也循例準備限量的發財水提供理財客戶索取，只要在 3 月 31 日前完成「保險建議書」、「保單健診」及「保險財務需求分析」任一項目，即可獲得新春發財水一瓶，每人限領一份，但因數量有限，所以建議想索取發財水的民眾，手腳要快並事先詢問，以免向隅。

●星展銀行即日起

星展銀行的發財水外型以吉祥物「星星」、「展展」為設計主軸，以大紅色為背景顏色增添喜氣，這些外型討喜的發財水全都經由分行的金庫加持，以限量發送的方式優先提供申辦業務給財富管理客戶索取。

●元大銀行 1 月 9 日起

喜迎兔年，元大銀行推出二款新春開運小物，包含限量 12 萬份的「鴻兔大展發財水」與 1 萬 2 千份的「財神爺水晶擺飾」。自 2023 年 1 月 9 日起，客戶可至元大銀行全台各分行 (共 149 家分行，含金門分行) 領取限量發財水或財神爺水晶擺飾乙份，數量有限送完為止。

元大銀行表示「鴻兔大展發財水」可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡各個角落，象徵財富滿屋，「財神爺水晶擺飾」可放於收銀機旁，寓意生意興隆。

另外，自即日起至 2023 年 3 月 31 日止，參加元大銀行「鴻兔大展」專案，完成專案指定任務與填寫理財問卷，可獲得限量發行「招財兔」撲滿乙個。

●台北富邦銀行 1 月 30 日起

北富銀今年發財水或發財小物預計於新春開工日 1/30 開始發送，北富銀已準備「金兔迎財」、「福兔迎財」兩種款式發財水，共計 66666 瓶，活潑喜慶的設計特別應景，送人自用兩相宜，是最受民眾喜愛的開運小物，民眾到全省 135 家分行洽辦業務時即可索取。

●新光銀行 1 月 30 日起

新光銀行為了讓客戶新年添運發財，除了在農曆年前提供臨櫃辦理業務的客戶索取春聯及紅包袋外，更在農曆年假前，將限量的「福兔迎祥發財水」放置在分行金庫裡，於春節期間飽吸財氣。客戶在農曆過年後第一個開工營業日 1 月 30 日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取兔年「福兔迎祥」發財水 1 瓶，數量有限送完為止。

新光銀行兔年「發財水」包裝，以『福兔迎祥』祝賀字搭配溫馨粉紅色為基底，加上鞭炮與吉字呈現福氣滿滿，希望在新的一年能帶給客戶與民眾最大的祝福，除了喝水有益健康，也帶來財運及平安。

新光金控連續 18 年推出生肖提燈，今年以生肖「兔」為造型主題，設計呈現數位科技感，提燈結合祈福開運、變化造型、舒壓著色、療癒書籤等功能，讓民眾「錢兔似錦 好運盈門」；新光銀行信用卡卡友只要於 112 年 2 月 4 日前刷卡累計一般消費達 30,000 元，即可兌換三只燈籠，數量有限換完為止。

●中國信託銀行 1 月 30 日起

為了民眾一同迎接新年好財氣，中信銀行特別邀知名藝術家劉洋哲老師，以｢境善靜美｣為主題設計限量年曆，且準備共計 88,888 份發財金、發財水，於 2023 年 1 月 30 日新春開工日致贈來行的財富管理客戶，祝福客戶｢境善靜美，喜氣洋洋」，發財金與發財水數量有限，請洽中信銀行各分行索取。

●國泰世華銀行

為提前替 2023 癸卯兔年迎好運、招財氣，國泰世華銀行特別推出限量「錦兔、福兔」兩大系列新春贈禮，推出紅包袋、筆記本、春聯、招財金、月曆、發財米及發財水等系列贈禮，民眾只要到分行辦理相關業務即有機會獲得限量新春開運小物。

其中 2023 錦兔招財金委由扶助庇護員工謀生自立，與社會接軌的「伊果文創印刷庇護工場」進行後製加工，再將製作完成的招財金，放入銀行金庫吸收滿滿財氣，為民眾帶來開運招財好兆頭。

2023 錦兔發財米連續三年力挺臺灣東部在地小農，選用採行友善環境耕作法的花東優質米，讓民眾新年添好運外，也注入滿滿的愛心。

紅包袋則是以繽紛色彩勾勒富貴牡丹、高雅蘭花以及聖潔梅花，花團錦簇中交織靈活躍動的白兔身姿，為新的一年獻上「前途 (錢兔) 似錦」、「步步登高」的美好寓意，祈願 2023 年歡喜豐收。