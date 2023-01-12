去年7成電子零組件廠商出口正成長 助攻全年出口續創高

去 (2022) 年我出口總值 4795 億美元、年增約 7.4%，但主要出口貨類表現分岐，其中電子零組件貨類約 7 成廠商去年出口值持平或正成長，運輸工具也有 8 成廠商的出口值持平或正成長，但光學器材則表現黯淡，去年近 8 成出口值負成長。

根據財政部今 (12) 日發布統計通報，去年雖有通膨與升息壓力壓抑我下半年出口表現，但上半年在新興應用科技與數位轉型需求，帶動終端產品晶片含量提升，使得我去年全年出口值仍有 7.4% 的年增幅。

統計指出，去年共 7.2 萬家廠商向海關申報貨物輸出，挑選近 2 年都有出口的 6 萬家計算個別廠商年增率，增幅在整體出口平均 7.4% 以上共 2.5 萬家，占整體家數約 41.2%。

以年增率分布來看，年增幅 2 成以上家數占比約三分之一，年增率未滿 2 成者，正成長或持平家數占 46.7%。

以出口貨類來看，電子零組件去年出口值有四分之三來自正成長或持平廠商的 貢獻，與去年電子零組件金額年增 16.4% 且金額達到空前水準相互呼應。

統計指出，電子零組件去年出口值成長或持平的比重約 74.8%，年增幅超過 2 成的比重高達 57.5%，年增幅 1 到 2 成的比重約 11.7%，而年增幅低於 1 成的比重也有 5.6%。

根據財政部統計，資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、化學品、運輸工具去年出口值也同樣創新高，約有 6 到 8 成的出口值來自正成長或持平的廠商所貢獻。

其中礦產品受惠於國際原油價格大漲，進而拉抬去年出口表現，高達 95.2% 的廠商去年出口值正成長或持平，其中有 85.5% 的廠商出口值年增幅逾 2 成，出口值年增幅落在 1~2 成的業者比重約 9.6%。

至於光學器材則受面板價格走跌拖累，導致去年出口值年減幅 27.2%，有近 8 成的廠商去年出口金額較前年衰退，其中減幅超過 2 成的廠商比重更高達 55.3%，僅 8.9% 的廠商逆勢出口金額逆勢增加，且年增幅高達 2 成以上。