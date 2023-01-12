三一東林攜手上汽推Tesla改裝成車 Q2起貢獻營收

三一東林 (3609-TW) 今 (12) 日發布重訊指出，旗下子公司參壹科技 (上海) 與中國知名改裝車廠上海大眾聯合汽車改裝有限公司簽署改裝生產合約，為兩岸合作高端改裝車款的首例，雙方將共同製造銷售電動車 Tesla 等獨家改裝成車品牌，第一批 Tesla 改裝成車預計於 3 月底正式上市並交車，第二季起貢獻營收。

上汽改裝是上汽集團全資子公司，此次三一東林與其合作，由上汽改裝負責改裝生產 STARTECH Model 3 和 Model Y 成車，並由參壹科技銷售，預計初期每月改裝生產 40 輛車，3 月底開始交車。

去年三一東林已與上汽改裝簽署合作意向書，現簽定正式合約，而為配合 Tesla 改裝成車上市時程，位於上海浦東的全中國層峰級「高級訂製車旗艦展示中心」也將同步於 3 月底開幕，預計進一步吸引長三角區域的改裝車玩家、豪華車客群。

三一東林強調，後續也將開始擴展中國各區域經銷商布局，以全力搶攻人民幣達千億元的中國精品改裝車市場。

上汽集團為是中國汽車龍頭，擁有全球目前最完整的電動車產品，上汽改裝則是其全資子公司，同時也是上汽大眾和上汽乘用車的試製車輛基地，業務範圍遍布全中國。

三一東林董事長陳睿謙說，據過往經驗，高端豪華車的改裝比例約 5%，此次三一東林推出具有品牌和改裝優勢的 STARTECH MODEL Y 與 MODEL 3，由於定價十分具有競爭力，詢問度相當踴躍，樂觀看正式交車後將進一步推升營運成長。

陳睿謙也認為，中國解封後，自駕避免人潮群聚感染會是較多民眾選擇的方式，可望進一步激發購車需求，尤其中國政策支持新能源車發展和汽車改裝行業合法化，將更有利於三一東林快速切入中國改裝車市場，而與上汽改裝的合作，將使公司在製造端無後顧之憂。