緯軟Q4、全年獲利同創新高 EPS首度衝破8元

緯軟 (4953-TW) 今 (12) 日公布去 (2022) 年第四季和全年自結損益，單季稅後純益 1.64 億元，季增 13.1%、年增 43.6%，每股純益(EPS)2.46 元，創單季新高，而全年稅後純益 5.54 億元，年增 21.6%，EPS 8.33 元，也寫下全年獲利新高紀錄。

緯軟說明，去年第四季營收 20.9 億元，年增 19.8%，儘管受季節性因素和中國疫情快速擴散影響，毛利率和營益率分別降至 20%、6%，但隨著營運擴展，經濟規模逐漸顯現，營業利益 1.27 億元，年增 30.8%，淨利率達 8% 為同期新高。

緯軟去年成長動能聚焦在高科技和互聯網龍頭企業的穩定收入、新能源產業客戶的高速發展、以及數位轉型及智慧製造商機，全年毛利率 21%，年減 2%，但營益率仍保持在 7% 以上，全年營業利益達 5.63 億元，年增 22.4%，推升稅後純益達 5.54 億元，年增 21.6%。

展望後市，緯軟認為，資訊服務市場長期需求強勁，惟近期經濟環境仍存在諸多的不確定性，短期或將影響成長力道，但仍將持續深耕現有的大客戶、拓展潛在市場，維持健康的現金流，強化企業競爭力。

緯軟也提到重視員工福祉，持續完善福利制度，除了每年額外提供 5 天個人假外，補班日也不需要上班，以今年來看，同仁將可獲得 11 天額外假期，另外，後勤同仁可享有一周居家上班 1 天和彈性工時的福利，期望同仁在追求工作表現的同時，也能達成生活平衡，並兼顧 ESG 減少碳排目標。