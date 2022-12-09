法人點名台灣下一隻AI獨角獸 現觀科技登錄興櫃倒數

全球電信數據分析領導商現觀科技 (6906-TW) 將於 12 月 15 日登錄興櫃，此為國內少數以國際市場為主的無線通訊軟體公司，具極高產業進入障礙，現觀董事長邱大剛表示，預計最快明年 7 月申請上市，展望後市，隨著持續爭取新客戶有成，營收有望呈逐年成長的態勢。

現觀科技成立於 2001 年，以台灣作為研發總部，是全球第一家具備處理 24 小時全時、全國行動網路覆蓋範圍以及橫跨多種通訊技術 (2G、3G、4G 和 5G) 資料的無線通訊純軟體公司。

現觀具備源自美國麻省理工學院 (MIT) 的全球領先技術優勢，產業進入障礙極高，提供全球唯一支援並應用 O-RAN 軟體領域服務 (Open Radio Access Network，開放架構網路)，客戶遍布五大洲，包括世界第三大電信業者 Bharti Airtel、中東最大電信業者 Saudi Telecom Company(STC) 和亞洲跨國電信巨擘 SingTel 等。

目前現觀經常性訂單占營收比重約 80%，而主要市場為印尼，占營收比重 29%， 台灣、印度和沙烏地阿拉伯均占逾 10%，營收動能主要來自 5G 訂單。

現觀透過自主研發的 CovMo 行動網路優化定位平台與 Mobility Intelligence 行動智慧平台，根據超過 10 億支手機的國際海量電信數據與業界第一的精準定位技術，可協助全球電信業者優化其網路與服務品質，並基於深度學習技術分析手機用戶行為，以作數位廣告投放與市場研究，協助電信業者將數據變現，搶佔數位廣告的龐大市場。

據 eMarketer 預測資料顯示，至 2026 年全球整體數位行銷支出將達到 8761 億美元，CAGR 高達 11%，深具發展潛力。

同時，現觀將其創新技術應用至 5G 布建設計、智慧城市、IoT 等行動智慧多元應用，使其平台協助國家數位基礎建設，例如近年的世界博覽會、世界盃足球賽等國家級大型活動的即時人流監測及調度，以避免交通阻塞或過度推擠。

現觀去年全年合併營收 2.84 億元，年增 15.9%，稅後純益 0.43 億元，年增 35.7%，每股純益 (EPS)1.52 元，今年上半年合併營收 1.71 億元，年增 111.0% 稅後純益 0.82 億元，年增 379.61%，EPS 2.89 元。

法人看好，現觀挾全球領先的獨家 AI 大數據分析和業界最高定位精準度技術優勢，聚焦 5G 和 AI 的創新應用，可望為其帶來龐大商機，尤其已深入全球市場，持續以先行者之姿擴大市占率和營運獲利，有機會成為台灣下一隻 AI 獨角獸。